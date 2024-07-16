fb ig video ETtoday search mobile

比芳香劑更好用！5個有效「去除廁所異味」小妙招

>

▲▼ 去除廁所異味5招小秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

▲廁所是家中最容易產生異味的地方之一，做好5件事去除異味讓空氣更清新。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash

廁所是家中最容易產生異味的地方之一，有些人家裡即使經常沖洗馬桶、用了芳香劑，臭味還是無法散去，讓人一進廁所，心情都被影響。快把以下5招能有效去除廁所異味的小秘訣記起來，搭配良好的清潔習慣，就能幫你趕走臭味，保持廁間空氣清新宜人，提升生活舒適感。

▲▼ 去除廁所異味5招小秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

＃保持通風

良好的通風能夠幫助異味快速消散，是預防異味的重要關鍵。每天可定時開窗通風或安裝排風扇，讓新鮮空氣流通，有效減少氣味的積聚；如果廁所沒有對外窗，則可使用空氣淨化器來幫助改善空氣品質。

＃定期清潔

定期清潔廁所是保持衛生和防止異味產生的最基本方法。廁所中的污垢和細菌是異味的主要來源，每周至少進行一次徹底的清潔，特別是馬桶、洗手盆和地板，使用含有漂白劑的清潔劑，可有效幫助殺菌和去除異味。

▲▼ 去除廁所異味5招小秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

＃擺放「吸臭植物」

某些植物具有淨化空氣和吸收異味的作用。可以在廁所中擺放一些耐陰、耐濕又能「除臭」的植物，像是蘆薈、虎尾蘭或吊蘭等，不僅能美化環境，還能幫助去除異味。

▲▼ 去除廁所異味5招小秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

＃使用天然除臭劑

有些日常生活中常見的食物、物品，可說是天然除臭劑，像是以下3種，能有效去除異味，還很環保。

1.小蘇打：在廁所各個角落撒一些小蘇打，能吸收異味並保持空氣清新。每隔幾天更換一次。

2.白醋：白醋具有殺菌和去除異味的作用，可將白醋倒入馬桶內靜置一段時間，再沖水，可幫助消除馬桶內異味；也可將白醋倒入噴瓶中，噴灑在廁所各處。

3.檸檬：可在馬桶內擠入檸檬汁，或在洗手台放置檸檬皮，檸檬的酸性成分可以中和異味，散發出清新的香氣。

＃使用精油

精油具有天然的芳香和抗菌效果，可用來改善廁所氣味。將幾滴精油滴在馬桶內或者廁所角落，可持久散發香氣，常見的精油如薰衣草、薄荷和茶樹精油等，都是不錯的選擇。 

關鍵字：

廁所, 廁所異味, 臭味, 清潔, 除臭, 妙招, 秘訣, 空氣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最愛推卸責任三大星座！TOP 1能拖就拖　常常讓爛事擴大到難以處理

最愛推卸責任三大星座！TOP 1能拖就拖　常常讓爛事擴大到難以處理

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

獨／「%Arabica」二店店址曝光！進駐「中山線型公園」當地標

獨／「%Arabica」二店店址曝光！進駐「中山線型公園」當地標

另一半開始手機不離身？「5個劈腿徵兆」要注意 　 敏感牙齒怕吃冰？專家曝「引起牙敏感」6種食物　加碼保養4秘訣 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」 消腫有秘訣！「5款消水腫食物」多吃　身體輕盈不疲憊 超火日系短髮8款推薦！掛耳短髮討論度飆高、空氣剪免整理就好看 「全球最性感運動員」Alica Schmidt再出戰奧運　成為BOSS全球代言人 林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面