比芳香劑更好用！5個有效「去除廁所異味」小妙招

▲廁所是家中最容易產生異味的地方之一，做好5件事去除異味讓空氣更清新。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash

廁所是家中最容易產生異味的地方之一，有些人家裡即使經常沖洗馬桶、用了芳香劑，臭味還是無法散去，讓人一進廁所，心情都被影響。快把以下5招能有效去除廁所異味的小秘訣記起來，搭配良好的清潔習慣，就能幫你趕走臭味，保持廁間空氣清新宜人，提升生活舒適感。

＃保持通風



良好的通風能夠幫助異味快速消散，是預防異味的重要關鍵。每天可定時開窗通風或安裝排風扇，讓新鮮空氣流通，有效減少氣味的積聚；如果廁所沒有對外窗，則可使用空氣淨化器來幫助改善空氣品質。

＃定期清潔



定期清潔廁所是保持衛生和防止異味產生的最基本方法。廁所中的污垢和細菌是異味的主要來源，每周至少進行一次徹底的清潔，特別是馬桶、洗手盆和地板，使用含有漂白劑的清潔劑，可有效幫助殺菌和去除異味。

＃擺放「吸臭植物」



某些植物具有淨化空氣和吸收異味的作用。可以在廁所中擺放一些耐陰、耐濕又能「除臭」的植物，像是蘆薈、虎尾蘭或吊蘭等，不僅能美化環境，還能幫助去除異味。

＃使用天然除臭劑



有些日常生活中常見的食物、物品，可說是天然除臭劑，像是以下3種，能有效去除異味，還很環保。

1.小蘇打：在廁所各個角落撒一些小蘇打，能吸收異味並保持空氣清新。每隔幾天更換一次。

2.白醋：白醋具有殺菌和去除異味的作用，可將白醋倒入馬桶內靜置一段時間，再沖水，可幫助消除馬桶內異味；也可將白醋倒入噴瓶中，噴灑在廁所各處。

3.檸檬：可在馬桶內擠入檸檬汁，或在洗手台放置檸檬皮，檸檬的酸性成分可以中和異味，散發出清新的香氣。

＃使用精油



精油具有天然的芳香和抗菌效果，可用來改善廁所氣味。將幾滴精油滴在馬桶內或者廁所角落，可持久散發香氣，常見的精油如薰衣草、薄荷和茶樹精油等，都是不錯的選擇。