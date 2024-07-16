話題勾勾包新色、法式運動服超美！Nike x Jacquemus最新聯名迎接奧運

記者鮑璿安／台北報導

Nike x Jacquemus第三度話題聯名終於公開，本次以巴黎這座城市及全球眾多的Nike簽約運動員為核心靈感，帶來一系列結合運動性能和精品級設計感的單品，像是一顆難求的話題Le Swoosh「勾勾包」終於推出全新配色，而運動服飾則提前點燃奧運熱情。

▲ Nike x Jacquemus 最新聯名色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷 。（圖／品牌提供）

兩大品牌於2022年首度攜手，實現了精品設計和運動風格的完美结合，本次獻上最新聯名系列，涵蓋多套運動服裝、Le Swoosh包款以及全新Nike x Jacquemus Air Max 1聯名鞋款。色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷，在上次聯名就熱賣一空的當紅Le Swoosh包也迎來三款全新配色；聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感，連鞋底也非常有獨特性，實現機能性最大化。

▲Jacquemus將迷人的不對稱解構設計注入運動服中。（圖／品牌提供）

服飾方面，Jacquemus將迷人的不對稱解構設計注入運動服中，連身上衣、短版外套勾勒出俐落鮮明的外觀，Jacquemus也獻出導演處女作，邀請多位跨時代的世界級運動員、法國偶像 Serena Williams、Juliette Binoche等人出鏡，向至高無上的運動精神致敬。





▲當紅Le Swoosh包新配色 。（圖／品牌提供）





▲聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感 。（圖／品牌提供）

設計師Jacquemus表示：「設計靈感源自我對巴黎這座城市以及Nike運動員們日復一日的觀察，還有我一直以來所鍾愛的運動元素。在我心目中，這一聯名系列實現時尚與運動文化的結合。今年夏天，Nike運動員們將在這座全世界以浪漫美麗著稱的城市裡成為矚目的焦點。」該系列將於7月23日登陸Nike平台，Le Swoosh時尚包款及Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款及服飾系列將透過Nike.com 以及Nike指定店點發售。





▲Jennie穿著 adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE鞋款 。（圖／品牌提供）

另一大焦點，Jennie以自身的時尚影響力，親自上陣帶貨CLOT GAZELLE，她綁起俐落包頭身穿針織Polo衫，演繹起時髦又率性的運動穿著。這雙煥然一新的Gazelle鞋履，汲取傳統麻布鞋工藝，拼接縫合麂皮與紡織鞋面，同時搭配定制成型的內襯提升著用舒適感，整體更散發出夏季時節的輕盈感，而鞋身標誌性三條線特別取用玻璃珠手工刺繡的點綴方式，輕鬆切換舒適和優雅的不同姿態。