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「公主病」星座Top 3！冠軍一言不合就變臉　難伺候到了極點

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▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲公主病星座排行榜。（示意圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

總是需要深入相處之後，才會發現每個人的特點，就像「公主病」一旦發作就會讓感情變得不平等、有壓力，像是希望男友接送，甚至無微不至的呵護，很容易變成彼此的負擔，那麼在12星座之中，公主病排行榜前3名是？馬上來揭曉。

Top 3 牡羊座

牡羊座的公主病源自本身的主觀意識太強，覺得不順著她的想法就是錯誤，加上牡羊非常擅長使用嬌滴滴的話語和行為來包裝自己的真實意圖，讓人一不小心就被溫柔的外表矇騙，一句溫柔的請求，讓男友不得不就範，連暈船都樂在其中，變成一個願打一個願挨，誰都埋怨不了誰。

Top 2 天蠍座

其實天蠍座公主病是愛你的表現，想知道你的一切行蹤，也不希望你太常出去玩，萬一你把朋友看到太重，她更不開心。而且天蠍認為，兩個人在一起就是要為對方犧牲，所以天蠍座的公主病更像是內心層面的需求，需要好好陪伴，無形之中給人壓力，是真心渴望被照顧。

Top 1 處女座

對於事業要求完美的處女座，在愛情方面也經常不自覺流露出領導風範，讓男友壓力很大。哪怕是一些小事，也會定下標準去完成，而且希望對方是可以依賴的人，才能緩解自己在其他方面的壓力，這樣的處女座不是人人HOLD得住，要無時無刻小心呵護，不合他們的意願就開始變臉，一定要溫柔對待。

 ►只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍

關鍵字：

星座, 公主病, 運勢, 牡羊座, 天蠍座, 處女座

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