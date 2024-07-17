金智媛同款妝容分析！御用化妝師公開底妝乾淨手法、透嫩眼妝必學

文／美人圈

《淚之女王》金智媛話題不斷，最近來台出席精品活動美貌更是升級，連電視台鏡頭都可以扛得住的美貌，真的太驚人！這次帶來金智媛化妝師嚴智老師公開的妝容重點，既保留知性的高智感、同時又有減齡清純氛圍，快一起跟上她的妝容調整思路，進行顏值升級吧！

金智媛《淚之女王》妝容調整之路，高智感與清純感並存

《淚之女王》金智媛在劇中的美貌多次引發話題，仔細看她的妝容，除了將眉型做調整之外，整個妝造都做了不少改動。以前的眉型比較偏韓系平眉，美則美矣、卻沒有修飾感，在《淚之女王》中金智媛將眉型加長、弧度也調整的更柔和，臉型在視覺上也變得更精緻立體。

▲金智媛日前來台出席精品店開幕。（圖／DIOR）

另外，在妝容色調上也以凸顯清冷感的冷色系為主，像是粉色、玫瑰色、紫色等，不僅更適合金智媛本身白皙的膚色，散發知性氛圍感的同時也有種破碎感。下面就一起看看金智媛的化妝師、也是韓國Kitts美容院室長的嚴智老師公開妝容重點！

▲金智媛御用化妝師。（圖／IG@h_umji）

金智媛妝容步驟：

粉底前先用「校色」做打底

金智媛妝容中最關鍵的就是乾淨通透的妝面，粉底上越多，其實只會讓粉感越重、沒有那種透明感，因此上粉底前，可以先用「校色」做打底，在妝前先透過校色飾底乳或妝前乳修飾暗沉、有泛紅問題的話就用綠色飾底，後續就可以最大化減少粉量、降低厚粉感。另外，也可以在局部易出油部位使用有控油效果的妝前乳，控制肌膚出油度，減緩粉底出油氧化、也幫助後續底妝更持久不暗沉！

▲先用校色打底。（圖／IG@luna_makeup_official）

粉底薄上在面中，往外自然過渡

上妝要有「薄厚之分」，特別是乾燥、成膜速度較快的持妝型粉底，一定要分區上臉。針對像是額頭、臉頰面中、下巴等部位，可以直接用手指沾取粉底，大面積抹平，將粉量集中在面中部位、不要帶到最外側輪廓線，眼周、鼻翼等部位最後用餘粉稍微帶過就好，這樣的上法可以讓底妝自然過渡，有修飾輪廓的效果，也會讓妝感更輕透、降低粉感。

▲上妝要有薄厚之分。（圖／IG@espoir_makeup）

眉毛虛虛的畫，微拉長眉尾

金智媛的妝容很重要的關鍵就在「眉型」調整！將原本的平眉改成較有弧度的長眉，可以在視覺上縮窄臉寬，修飾臉型精緻感。在畫眉毛時，眉筆要畫得虛虛的、不用太過刻意執著於毛流感，眉尾稍微往外延伸，可以縮窄臉部邊界，起到修飾臉寬的效果，最後再刷上些染眉膏，即可加強毛流線條。

▲眉毛虛虛的畫。（圖／IG@kirsh_blending）

粉色調眼影基本打底、加深就好

化妝師特別說，金智媛的眼妝其實不會畫太深，最多就是淺色、深色兩個去微微加深輪廓就好，但是會特別注意畫出臥蠶。用淺粉色的眼影畫在臥蠶部位，淺半段可以用米白色調去加強，再用陰影色畫在臥蠶下方，讓臥蠶更加明顯，這樣子眼妝其實沒有很濃，卻有很好的輪廓感，而且因為有臥蠶、更給人一種無辜可愛的感覺。

▲眼妝不用畫太深。（圖／IG@bbia.official）

內眼線延伸眼尾，畫出眼尾下至

眼線畫得巧妙，可以很好的調整眼型，同時也不會讓眼妝過於濃艷，新手建議選擇咖啡色調、紅棕色調的眼線，與眼影融合度更高，眼線筆輕輕在眼尾延伸出去一點點，往眼尾平行畫出去可以在視覺上拉長眼型，接著往眼中填補內眼線，眼頭部分可以省略，這樣子對內雙或窄雙的眼型來說不僅可以放大雙眼、同時也有消腫泡的效果。

▲內眼線延伸眼尾。（圖／IG@bbia.official）

高光液混合粉底，加強光澤

眼妝畫完後，化妝師還會再針對全臉輪廓進行調整。首先，先用高光液混合些粉底，上在臉部需要膨潤的部位，像是面中、蘋果肌上方、額頭、下巴等，再用海綿慢慢拍開暈染，也可以疊加些膨脹色腮紅作銜接，這樣打亮的好處是高光會跟底妝融合得相當自然，也可以再進一步修整妝面，讓底妝看上去更加通透乾淨。

▲高光液混合粉底加強光澤。（圖／IG@espoir_makeup）

淺陰影色修飾輪廓細節

最後，就是針對陰影區的修飾。選擇一款偏灰的淺色修容色，輕輕掃在眉頭下方及下顎部位，另外鼻型也很重要，建議從鼻頭中段開始畫出小巧的範圍，讓整個五官輪廓更加精緻，同時因為色調上比較淺，也不會讓底妝顯髒。

▲最後用淺陰影色修飾輪廓。（圖／IG@luna_makeup_official）

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