多數分手和出軌無關！5件小事更致命「不用哄反正她會回來」

▲多數分手和出軌無關！5件小事更致命。（圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在大家看來，讓感情瞬間破裂的因素，或許是出軌、劈腿。不過卻沒有發現，很多分手其實不是一瞬間的事情，而是累積而成，往往是不起眼的小事才是導致分手的幕後主因。

# 遇到問題不急著解決

很多情侶都吵過隔夜架，久而久之雙方都會有一個想法，不需要解決沒關係，反正鬧夠了他就會回來。可是卻沒想過，時間的流失，也消耗著雙方的感情，因此隔夜架這件事，對於感情沒有任何幫助。吵架很正常，但是應該要有默契，互相學習低頭，而不是總是一個人丟，一個人去撿。

# 失望往往是堆積而成

曾經聽說，女生的失望是堆積而成的，沒有人一開始就死心。只是不斷有小事，讓你失望傷心，就算滿血復活之後，又在不知不覺之間掉入無盡深淵，雙方都應該多留意，對方說的話，哪怕是不起眼的小事，不要明知故犯，錯了再來祈求原諒，這樣只會離分手不遠。

# 學不會控制情緒

雖然個性和脾氣很難改變，不過學不會控制自己，只會模糊焦點，在吵架時爭得你死我活。也有研究發現，男生在爭吵時，還能夠抱持理性態度，不過女生就落入情感的漩渦中，失去理智。這樣只會讓男生不敢和你討論問題的重點，自然也就很難解決事情。

# 總是提起前任

在感情中，應該學習只有彼此，沒有他人，不要把過去的問題搬到現在，重複上演，因為每個人都是獨立的個體，更不存在比較和模仿。如果總是提起前任，其實也是不尊重現任的表現，大家都應該去看到對方好的地方，而不是無止境的批評。

# 不支持對方所想

很多情侶最後分手的原因，都推給一句不適合，其實是一路以來，都沒有站在對方的角度思考過。大家都會有自己想做的事情，也都很希望得到另一半的支持。如果你不喜歡對方的興趣、工作、朋友，自然而然就無法融入，也就失去共同語言，到最後只會走到無話可說的地步，所以即便反對，也試著溝通和融入，或許有不同的結果。