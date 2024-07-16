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容易疲勞和飲食大有關係！「5種食物」讓你越吃越累

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▲▼越吃越累得的5種食物。（圖／Unsplash）

▲吃錯食物容易讓身體累上加累。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣悶熱，人更是容易覺得疲憊，其實容易疲勞，或許和吃的食物也大有關係，盤點5種食物讓你越吃越累，想要保有元氣，以下食物應少吃為妙。

▲▼越吃越累得的5種食物。（圖／Unsplash）

#高糖食物

高糖食物如糖果、糕點、含糖飲料等，會迅速提升血糖水平，隨後又快速下降，導致血糖波動，引起疲勞感。這種短暫的能量提升通常會伴隨著更強的疲倦和無力感。

#高脂肪食物

高脂肪食物如炸雞、薯條、披薩等，消化過程中需要消耗大量的能量，會使身體感到沉重和疲憊。此外，高脂肪飲食還可能影響血液循環，減少氧氣供應，進一步加重疲勞。

▲▼越吃越累得的5種食物。（圖／Unsplash）

#精製碳水化合物

精製碳水化合物如白麵包、白米、麵食等，雖然可以迅速提供能量，但容易引起血糖迅速上升和下降，導致能量的波動。這些食物缺乏纖維，不能持久地提供穩定的能量。

#高鹽食物

高鹽食物如薯片、鹹餅乾、醃製食品等，攝入過多會導致體內水分流失，引起脫水，從而讓人感到疲勞和無力。鹽分過高還會增加血壓，對心臟造成負擔，進一步引起疲倦感。

▲▼越吃越累得的5種食物。（圖／Unsplash）

#含咖啡因的飲品

雖然咖啡和含咖啡因的飲品可以在短期內提升能量，但過量攝取反而會導致身體脫水，並干擾睡眠質量，從而引起持續的疲勞感。此外，咖啡因過量還會引起心悸和焦慮，增加疲勞感。

關鍵字：

飲食, 元氣, 疲勞, 食物, 健康

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