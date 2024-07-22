七夕禮物推薦！絕美唇膏、愛心腮紅　打造心動的浪漫約會

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七夕想送另一半美妝類禮物就看這篇！從象徵愛情的口紅、愛心腮紅到品牌獨家推出的馬卡龍禮盒都有，保證女友喜歡。

YSL七夕情人節奢金燦銀限定版

聖羅蘭先生在1990年突破界限，以一件極其奢華的珠寶夾克向裁縫師們致敬，乍看衝擊的銀與金搭配起來意外和諧，完美演繹奢金燦銀所迸發出的璀璨火花。

2024年七夕情人節，YSL以此為靈感推出「奢金燦銀限定系列」，除了以奢金燦銀打造的精緻心形禮盒，經典的奢華緞面絲絨唇膏、奢華緞面絨霧唇膏、時尚四色眼影盤也都披上奢金燦銀的外衣，如同聖羅蘭先生打破設計的界限，在對比中尋找自由和美感。

奢華緞面絲絨唇膏

以銀色金屬管身搭配金色唇膏蓋。

1.#77煙燻裸粉：YSL首次為2024年七夕情人節調和出的限定純慾裸粉色#77，就像送上以 「我愛你」為名的玫瑰花束。絲絨唇膏乳霜般綿密的滑順觸感、極霧顯色配方，無需疊擦就能煥發如盛開玫瑰的濃郁飽和色澤。

2.#1966 罌粟緋紅：招牌明星色#1966是YSL BEAUTY中最大膽的紅色。濃郁醇厚的暖棕紅色調，提升氣場又顯白。

奢華緞面絨霧唇膏

採用全銀色金屬打造亮眼管身。

#314禁忌栗紅：冷茶裸色完美傳遞突破冷靜、徹底釋放激情渴望的靜奢前衛。

時尚四色眼影盤

時尚四色眼影盤這次換上奢金燦銀質感皮革包裝，搭配令人憧憬的金色YSL CASSANDRE LOGO，一盤在手每個角度都煥發奢燦光芒。

經典色奧蘭沙城以裸色和褐色調和出奧蘭城的溫暖浪漫，閃耀裸棕、絲緞柔膚、粉霧熏棕、優雅冷褐，讓眼妝從白天到黑夜都備受矚目。

慾望巴黎淡香精高奢領結版

致敬1983年蝴蝶結禮服的慾望巴黎淡香精，繫上高訂布料的優雅蝴蝶結，粉色香氛汁液在燈光下閃爍著勾人媚光，融合花香與木質調的巴黎清晨香境，就像穿梭於城市街道，都裝載在慾望巴黎淡香精的時裝高光裡。

前調：覆盆子、草莓、西洋梨。

中調：曼陀羅、茉莉、牡丹。

後調：白麝香、廣藿香。

雅詩蘭黛七夕全新「絕美奢潤精華唇萃」

雅詩蘭黛為浪漫節日獻上全新4色的絕美奢潤精華唇萃。輕盈潤澤的質地，一抹如同雲朵般綿密水潤，隨即又於唇瓣間巧妙柔霧化，全天輕盈持色、保濕滋潤。

絕美奢潤精華唇萃蘊含91%高濃度奢護精華深層修護唇瓣，更運用全新「雲霧模擬科技」，完美還原「雲朵」的形成結構，包覆色彩分子，凝結成不黏膩的水潤薄膜，接觸到膚溫的瞬間即轉為柔焦霧面感。

4款色選同樣以「雲彩」為靈感，將天空的畫布投射在唇瓣，見證令人著迷的色彩變化。

1.#599迷戀茶棕：裸調奶茶粉色，宛如清晨的第一縷曙光，穿越雲層溫暖大地，朝氣滿滿開啟嶄新一天。薄塗自帶偽素顏好氣色，厚塗顯溫柔知性。

2.#626瀟灑隨杏：半熟粉杏蜜桃色，隨性甜美又俏皮可愛。像是正午活力四射的陽光，將所有雲朵都染上了一點杏紅，明亮活潑充滿生氣。

3.#669偷心薔薇：灰粉玫瑰色，像是不期而遇的落日粉色雲海。薄塗軟萌慵懶，厚塗超級顯白又不張揚。

4.#377掏心奶橘：專為夏日調製的暖橘肉桂色調，就像落日前的最後一道陽光，為雲朵鑲上了一環暖色金邊。薄塗還原日雜模特最愛的俏麗奶杏色，厚塗更顯甜嫩。

Dior迪奧粉紅千鳥格紋包裝服務

優雅又時髦的千鳥格紋，是迪奧高訂時尚及香氛美妝萬年不敗的經典圖騰。迎接2024年七夕情人節，迪奧再度運用這一經典元素傳遞熱情的愛與幸福，推出滿載愛意的包裝服務（全台迪奧專櫃及官網皆有），是寵愛自己及表達甜蜜愛戀的最佳禮讚。

專櫃限量包裝服務

1.即日起至8／10於限定櫃台購買兩件以上產品（含50ml以上保養或80ml以上香氛），即可享有「2024迪奧粉紅千鳥格紋禮盒」包裝服務。

2.即日起至8／10於限定櫃台購買兩件以上產品（含30ml以上保養或50ml以上香氛），即可享有「2024迪奧粉紅千鳥格紋禮物袋」包裝服務。

3.7／20～8／10於限定櫃台單筆消費滿NT$6,000，即可享有「迪奧限量浪漫花禮」。

「2024迪奧粉紅千鳥格紋禮盒」限定櫃台：台北SOGO忠孝館、台北SOGO復興館、台北信義三越A8館、A11館、台北新光三越南西店、台北101、台北京站、板橋大遠百、中壢SOGO、新竹SOGO、台中新光三越、台中中友、台中大遠百、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、高雄漢神百貨。

「DIOR線上旗艦店」官網限定包裝

1.2024／7／16～8／12於迪奧官網下單即享七夕粉紅千鳥格限定包裝（包裝樣式將依購買商品材積而定）。

2.2024／7／18～2024／7／22全站零門檻享免運；2024／7／18～8／12全站精選商品享免費客製化刻字服務。

3. 2024／7／16～8／12於迪奧官網單筆消費滿NT$5,000，享迪奧亮眼美唇兩件禮。

蘭蔻絕對完美柔霧唇膏2024七夕情人節限定版

2024年七夕，蘭蔻以著名的「愛情天梯」感人故事為靈感，打造「七夕小蠻腰」以絕對完美柔霧唇膏為主角推出2024七夕情人節限定版。

外殼運用俐落幾何線條，勾勒出天梯般層層遞愛，裡頭的口紅膏體同樣有立體階梯線條，從內到外描繪出在愛情裡無畏世俗眼光的濃情蜜意。

唇膏一共推出三色，循序漸進地綻放了在愛情裡不同階段的害羞甜吻。

紅管：年度明星爆賣色#273純愛裸粉

低飽和裸色中恰到好處地揉進溫暖紅茶調，完美詮釋戀愛時的清純甜嫩，比純粹裸色更生動的氣色感，精準還原戀愛時臉頰上的自然原生紅暈。

粉管：全新七夕情人節限定色#360誓愛裸粉

人見人愛的玫瑰裸粉色，為雙唇妝點了更加溫柔可人的愛戀氣質，像是一朵玫瑰融化在唇瓣 上，一抹瞬間動心、感情直線升溫。

白管：隱藏版人氣黑馬#370定情裸粉

巧妙融入柔和莓紫調的豆沙裸粉色，極致顯氣色，撩心於無形之中，堪稱浪漫約會御用神仙美色。

Tom Ford情人節限量彩妝

Tom Ford 2024七夕彩妝新品以腮紅和口紅為主角。

限量頰彩盤#First Blush

繼去年的愛心眼影後，Tom Ford再推出有著滿滿愛心的腮紅盤！

#First Blush擦起來是百搭的蜜桃奶茶色，刷上臉， 打造白裡透紅的微醺好氣色，展現滿滿戀愛氛圍。

仔細看，上面的TF壓印是由無數小愛心組成，非常適合表達愛意。

限量設計師絲絨霧光唇膏

限量設計師絲絨霧光唇膏推出三色，當中添加頂級植萃油，霧而不乾打造絕美霧光唇。

#52 NAKED ROSE：經典玫瑰紅茶棕，復古又減齡、顯白不挑。

#90 FETE紅毯焦點：帶有灰調的玫瑰豆沙色，一抹自帶清冷感。

#94 PLUS ONE 純慾裸肌：裸調奶咖中帶有一絲蜜桃氣息，盡顯高級純慾。

MAQuillAGE心機彩粧蜜戀馬卡龍禮盒

MAQuillAGE心機彩粧2024年夏天推出星魅平衡持粧控粧前乳NEO新品（沁涼版與新色勻亮綠），特別與備受網友喜愛的減糖韓國手工甜點專賣店Melting Finger舔舔手跨界攜手推出全台限定「MAQuillAGE X Melting Finger蜜戀馬卡龍禮盒」。

將星魅平衡持粧控粧前乳NEO獨家色選巧妙注入於馬卡龍中，打造與之呼應的焦糖花生、伯爵紅茶、以及抹茶柳橙共三款風味，並包裝於飾有雙方品牌手繪塗鴉的聯名禮盒中。

七夕限定推薦1：2024／7／6起凡至限定資生堂東京櫃櫃點購買星魅平衡持粧控粧前乳NEO搭配「水蜜光精華無瑕粉底」或「星魅輕羽粉餅EX」擇一，即可同時免費獲得「蜜戀馬卡龍禮盒」 與「馬卡龍美妝蛋盒」（詳情櫃點以MAQuillAGE心機彩粧官方公告為主，數量有限，贈完為止）

▲MAQuillAGE X Melting Finger馬卡龍美妝蛋盒 ，以超萌馬卡龍造型、同樣搭配星魅平衡持粧控粧前乳NEO 共三款獨家色選呈現。



七夕限定推薦2：2024／7／1起凡至全台資生堂東京櫃櫃點購買「水蜜光精華無瑕粉底」或「星魅輕羽粉餅EX」擇一，即可免費獲得「馬卡龍美妝蛋盒」（數量有限，贈完為止）。

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