歐陽妮妮自認易胖體質　分享瘦身有成靠「3招」

▲歐陽妮妮瘦身成功，穿上泳衣秀身材。（圖／翻攝自小紅書/歐陽妮妮，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

28歲歐陽妮妮，日前被男友張書豪求婚成功，整個人幸福洋溢，眼尖的網友也發現，近幾年來，妮妮變得越來越美，她分享自己屬於易胖體質，現在之所以有纖細身材，也耗費了許多努力，除了整牙改變臉型外，在飲食上面也下了許多功夫。

#持續168斷食法

妮妮分享，至今仍遵循著168斷食法，盡量讓自己空腹維持16小時，把進食時間控制在8小時內，她的第一餐在早上10點，多半是以無糖希臘優格搭配紅色水果，像是火龍果、藍莓、草莓、覆盆莓、桑葚等，以上這些水果對女生的婦科都很友善。

#番茄湯+一口米飯

她強調即便瘦身，但也不能全然戒掉澱粉，像她自己還是會吃一口米飯幫助身體代謝正常，但是千萬不要吃麵包、麵條，吃原型的食物特別重要，肚子餓的時候也會自製番茄湯，營養又兼具飽足感。

#每天喝足2000cc水分

每天喝足夠2000cc水分，當感覺肚子有點餓的時候，喝點水也會有幫助，她通常不太會讓自己處於飢餓狀態，通常吃完第一餐就會去運動，像是去做器械皮拉提斯、健身房重訓，不要把運動搞得很有壓力，心態放寬，靠運動分散飢餓的注意力就可以。她也補充，若是沒有運動就會泡澡幫助代謝，小秘訣就是水會盡量放熱一點。