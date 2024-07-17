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七夕限定！Dior推粉紅千鳥格紋包裝、雅詩蘭黛「約會色」唇膏超級仙

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

一年一度的七夕即將來臨，你準備好禮物送給自己或是送給另一半了嗎？單身的你也可以挑個實用又兼具美麗的實用美妝，讓七夕過得很有儀式感。

今年七夕迪奧以MISS DIOR香精和《MISS DIOR玫瑰沐浴儀式》的身體保養系列為主打，傳遞愉悅的享受。MISS DIOR香精，以明亮的果香、馥郁的美食調、木質的暖心尾韻，備受消費者青睞。

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲七夕限定千鳥格紋包裝服務。

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲致敬迪奧經典Oblique圖騰，設計出俏皮甜美的「浪漫花瓣粉」精品質感外殼。

《MISS DIOR玫瑰沐浴儀式》身體保養系列以經典千鳥格紋瓶身和極致保濕的格拉斯玫瑰萃取物，提供給你奢華沐浴體驗。因應七夕，迪奧粉紅千鳥格紋包裝服務限量登場，於全台專櫃和官網推出，提供多款精心贈禮化身令人怦然心動的愛戀組合供你挑選。

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲全新精華唇萃，一抹讓人雙唇完美修飾。

雅詩蘭黛則是在七夕獻上全新4色的絕美奢潤精華唇萃，2款「小金管唇膏」熱銷經典色選與2款七夕限定浪漫色選，皆變身為全新絕美精華唇萃，輕盈潤澤的質地，一抹如同雲朵般綿密水潤，搭配品牌精準調和最柔美可人的百搭色選，讓你浪漫赴約，增添完美好氣色。

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲▼美妝七夕限定。（圖／品牌提供）

▲ YSL 七夕情人節 奢金燦銀限定版 時尚四色眼影盤，#100，3,100元。

一年一度的七夕，YSL則是獻上全新的奢金燦銀限定系列，除了以奢金燦銀打造的精緻心形禮盒，經典奢華緞面絲絨唇膏、奢華緞面絨霧唇膏、時尚四色眼影盤也都披上奢金燦銀的外衣，如同聖羅蘭先生打破設計的界限，在對比中尋找自由和美感，像金色和銀色般看似衝突卻很和諧，就像愛情不只尋找相似同類，互補也能天生絕配。

關鍵字：

七夕禮物, 迪奧, 雅詩蘭黛, YSL, 香精

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