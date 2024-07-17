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85度C大暑日推「第二杯半價」　SOGO冰淇淋買一送一

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▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入全台最熱的大暑時節，連鎖咖啡85度C針對大暑來臨，從7／20起一連兩天推出特定飲品第二杯半價優惠，折扣約莫75折，最多可省下45元；SOGO忠孝館則針對國際冰淇淋日推優惠，集結館內7間冰品品牌，推出最多買一送一回饋，限時4天快去吃涼涼！

85度C針對大暑來臨，從7／20至7／21一連兩天，推出大暑日涼一下消暑活動，活動期間全台門市「酪梨」與「就是海岩茶」指定系列等7款飲品，消費者至店點大杯冰飲，7款特定飲品任選即享第二杯半價折扣，買兩杯最多省45元。

▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

85度C表示，「酪梨系列」選用含有豐富營養價值的酪梨，結合海岩奶酪，特製成酪梨風味奶蓋，少許的鹹味讓奶蓋及酪梨有更多層次的風味，優惠期間包括冰酪梨奶蓋咖啡、冰酪梨奶蓋青茶和冰酪梨布丁奶昔，以及「就是海岩茶系列」的海岩紅茶、海岩綠茶、海岩青茶和海岩烏龍共7款，可任選第二杯半價，優惠以價低者計。

▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

▲Bac Cake&Sweets香草巧克力冰淇淋(100ml)，售價150元，第二件8折；茶茶小王子堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買一送一，售價150元。

熱浪來襲，SOGO忠孝館特別配合冰淇淋國際日，推出館內各品牌及快閃店買一送一、買兩球送一球等好康，Häagen-Dazs快閃期間，購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，同時還有SOGO忠孝獨家加碼，憑全館當日不限金額消費發票，再享三球冰淇淋買一送一；來自彰化鹿港新口味食品行遇見台北的雪王冰淇淋，推出「經典蛋黃酥」口味冰淇淋，神還原紅豆內餡的甘甜滋味，融入畫龍點睛的鹹蛋黃顆粒，軟綿中帶沙沙口感，喜歡嚐鮮一定要試。

▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）▲大暑來臨，85度C推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

▲哈根達斯購買雙球冰淇淋+10元多一球，憑全館當日消費發票再享三球冰淇淋買一送一；新口味食品行X雪王冰淇淋的「蛋黃酥冰淇淋」，嘗鮮價單球150元。

關鍵字：

85度C, SOGO, 消暑, 冰淇淋, 優惠

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