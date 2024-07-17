《她的日與夜》10金句：你現在不是青澀的二十多歲，你可以有話直說

記者鮑璿安／綜合報導

Netflix熱播韓劇《她的日與夜》，由李姃垠、鄭恩地、崔振赫主演，劇情圍繞28歲待業生「李微進」，公務員考試連續8年落榜，某天起床發現自己會在太陽升起後變成中年女性，化名為「林順」，奇幻的劇情引起大家的共鳴，以下就來盤點劇中的金句台詞！

1. 我認為你跟別人不同，我是說你的人生很安逸，這世上有人過得很辛苦，但你過得很舒服，正因為如此你才更感到痛苦吧，因為所有人都用這種眼光看待你。



2. 接近三十歲就算是三十歲了，三四十歲來應徵肯定更辛苦。



3. 這世界上有這麼多公司，但為何沒有一個地方能讓我工作呢？



4. 雖然曾有很多時候，我在看不見盡頭的隧道感到疲憊不堪，但我並未一蹶不振，而是堅持不懈一路走來，我真的活得很辛苦，沒有一天不努力，為什麼會是這種結果，為什麼只有我是這種鬼樣子？



5. 別找我這種窮困的求職準備生，找一個每個月按時領薪水，能買很多有機飼料給你的有錢主人吧。



6. 我也不喜歡誇耀以前的事，而且不了解我的人說的話，一點也不重要。



7. 不懂的事可以教，不熟練的話可以交給時間解決，但沒水準是改不掉的。



8. 你現在不是青澀的二十多歲，你可以有話直說。



9. 為什麼一定要晚上聚餐呢？肯定也有不想去的人，也不能選擇我們自己喜歡吃的東西，必須迎合上司喜好，吃飯會消化不良，不斷重複聽那些聽過的事情，這種聚餐到底是為了誰而辦的？



10. 雖然人生中，遭遇失敗的次數遠比成功更多，但我絕對不會因為疲憊而停下腳步，無論是今天或是明天，我都會一點點地向前邁步。