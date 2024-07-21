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6部今夏值得重溫的動畫電影　陪孩子打發暑假的最佳方式

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文／女子學

小孩的可愛確實療癒，但對於沒有休假還要長時間育兒的父母來說無疑是一大挑戰，因此暑假經常被戲稱為家長們的「鬼門開」！面對這些「小鬼」其實並非毫無辦法，只要找到合適的親子活動，不僅能讓孩子玩得開心，父母也能趁機放鬆心情偷閒一下。

比如全家人一起觀賞的卡通電影就是個好主意，過程中小孩能從中獲得娛樂，父母也可以得到難得的安靜，細細品味隱含其中的寓意。結束後大人小孩還能花大把時間一起討論交流感想，一個午後就這麼過去。本篇就要來推薦適合闔家共賞的動畫電影片單，不管已經幾刷都還是精彩可期。

1. 腦筋急轉彎

《腦筋急轉彎2》毫無疑問是今年暑假引人注目的動畫電影之一，睽違多年《腦筋急轉彎》終於推出續集，隨著女主角萊莉長大也多出了許多不同的情緒，意味著青春期情緒的捉摸不定。延續第一集電影想告訴我們：「快樂與憂愁都是同等重要的」，第二集呈現了情緒的一體兩面，沒有人永遠是快樂樂觀的人，讓各種情緒釋放，允許他們自由流動才會是平衡的完美。

▲《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金。（圖／Pixar）

這部電影除了可以教孩子認識情緒，陪伴他們走過童年、青春期外，也同時能喚醒我們大人所遺失的童年還有快樂！非常值得再到電影院觀賞前，再刷一次第一集。

2. 靈魂急轉彎

同樣為「急轉彎」系列的《靈魂急轉彎》也是部叫好叫座的動畫電影，以主角Joe和二十二相遇的奇幻故事作為劇情主線，探討「活著的意義」以及人生中的「火花」。這部片討論的主題雖然嚴肅，但卻重要！

▲《靈魂急轉彎》探討生命中的火花。（圖／Pixar）

在生活中迷失理想是我們這一生在任何階段都可能碰到的議題，也是很好的機會教育，告訴孩子生活中的每一瞬間都可能是值得珍藏一生的美好，同時也提醒著父母們在日復一日工作生存著，什麼才是對自己重要的事？有多久沒有像二十二一樣純真地感受「生活」了？

3. 天外奇蹟

《天外奇蹟》無疑是部大人小孩都喜歡的電影，故事橋段驚奇有趣又充滿刺激冒險，更別提卡爾和艾麗的感情有夠真摯動人，在電影開始後的五分鐘就逼人拿出衛生紙拭淚。生命中無可避免的離別，《天外奇蹟》用很溫柔的方式告訴我們該如何放下繼續前進。

▲《天外奇蹟》。（圖／Pixar）

在孩子的漫漫一生中可能最先碰到的離別就會是跟爺爺奶奶的道別，或許年幼的他們還不會懂得什麼死亡，但透過這部電影可以讓他們知道就算再也無法見面，對方仍然會以另一種方式留下，永遠存在我們的心中，陪伴度過接下來的日子。

4. 神隱少女

說到宮崎駿電影，有什麼比《神隱少女》更經典？就算是大人已經一刷再刷還是能從中找到滿滿的細節與感動。無論是千尋、白龍、千尋的父母、巨嬰寶寶、湯婆婆等每一個主角的心境與課題，還有隱含著整個世界的運作規則、人與人相處的情感都是本劇核心。

▲《神隱少女》。（圖／Ghibli）

在孩子的不同時期陪伴觀看這部電影，都能從中找到現階段能與孩子分享的內容，比如：千尋遇見腐爛神的一視同仁、與白龍共同找回名字、細究無臉男的本質等。

5. 動物方城市

還記得《動物方城市》剛上映時，內心感受到的震撼，明明都是可愛的小動物，透過擬人化的呈現卻包裹著人性的複雜。在大人眼裡這部片或許有點沉重，不過卻也是一個很棒的教材，和孩子說明人人皆為平等，不分性別、種族、權力地位，任何人都能成為自己所想。就像電影中的主角茱蒂和尼克一樣，勇敢捍衛自己的追求，最終都打破規則實現夢想！

▲《動物方城市》是一個很棒的教材。（圖／Disney）

6. 元素方城市

最後一部推薦同樣是「方程式」系列的《元素方城市》，雖然還是忍不住吐嘲台灣翻譯的名字，但劇中使用「元素」概念象徵不同類型的人也是一個非常有趣的嘗試。「水火不容」、「紙包不住火」這些耳熟能詳的成語、諺語，也在裡頭具象化得很貼切。藉由水男火女的相戀，還有一路以來火女的心路歷程，都再再強調受到世俗框架影響和自我設限有多可惜。

▲《元素方城市》。（圖／Pixar）

在劇情尾聲火女與爸爸的大和解，也算是很多父母想傳遞給孩子的吧！比起功成名就，最重要的是孩子的平安、健康與快樂啊。

這6部適合與孩子一起看的暑假片單，推薦大家即刻蒐藏！有時其實只要用心經營，親子相處的時光也可以成為很棒的回憶，甚至為自己帶來滿滿的能量，陪著孩子長大的同時也是種治癒自己的方式。

延伸閱讀

獻給人生的皮克斯動畫──《靈魂急轉彎》：找尋活著的熱情，而非緊抓活著的目的

《腦筋急轉彎 2》相隔九年終推續作，與樂樂一同經歷青春期的腦內風暴！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 動畫電影, 腦筋急轉彎2, 天外奇蹟, 動物方城市, 靈魂急轉彎

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