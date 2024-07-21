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外國主廚最愛逛的曼谷菜市場「Or Tor Kor」　小吃與伴手禮一站滿足

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「Or Tor Kor Market」又被稱為「吃貨天堂」，許多攤位販賣各種熱帶水果，如台灣沒見過的橘色瑪麗安李。

圖文／鏡週刊

聽說曼谷有個外國主廚都愛逛的菜市場，好奇查了一下，才知道這個「Or Tor Kor Market」就位在鼎鼎大名的恰都恰批發市場旁邊，不同的是，他們天天都有營業，到市場走一遭，不但可以享用各種泰式小吃，連伴手禮都可一站買齊。

成立已經有30多年的Or Tor Kor，是以鐵皮覆蓋的室內市場，雖然沒有冷氣，但分布各處的風扇吹一吹還算是涼爽，乾淨和衛生程度也令人稱道，還被CNN選為全球十大最乾淨菜市場之一。最重要的是，走路不到5分鐘就是BTS車站，交通非常便利。

以鐵皮覆蓋的室內市場，雖然沒有冷氣，但衛生條件已經比其他市場好太多。

▲以鐵皮覆蓋的室內市場，雖然沒有冷氣，但衛生條件已經比其他市場好太多。

各種當令的蔬菜水果，在市場裡都能買到，難怪很受餐廳主廚歡迎。

▲各種當令的蔬菜水果，在市場裡都能買到，難怪很受餐廳主廚歡迎。

Or Tor Kor Market的走道寬敞，商品分門別類，逛起來十分舒適。

▲Or Tor Kor Market的走道寬敞，商品分門別類，逛起來十分舒適。

市場內依照販賣商品整齊地分區排列，蔬果、海鮮、乾貨、小吃、廚房用品、調味料應有盡有，專賣泰式傳統甜點的老字號「KAOPEENONG」甚至在市場裡開了一家獨立店，可以買到造型漂亮的宮廷甜點「露楚」，還有我新發現的最愛「椰奶碗粿」。

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關鍵字：

鏡週刊, 泰國, 曼谷, Or Tor Kor Market

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