真人版《排球少年》石川祐希穿上TOD’S帥度不輸男模！新頭銜超狂

記者鮑璿安／台北報導

被譽為「真人版排球少年」的日本職業排球選手石川祐希，擁有身高192cm、天菜外表吸引不少粉絲，現在也受到精品青睞，TOD’S宣佈石川祐希正式成為品牌之友，穿上經典夾克擺拍的畫面也曝光，專業架勢完全不輸給男模特兒！

石川祐希目前效力於義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部，他是繼日本女演員榮倉奈奈成為品牌大使和日本演員町田啟太成為品牌之友之後，第三位與TOD’S締結合作關係的日本名人，也是日本首位被任命為TOD’S品牌之友的運動員。





▲石川祐希換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包 。（圖／品牌提供）

品牌隨即公開了石川祐希出鏡的最新形象照，為大家示範鬆弛感男神穿搭，他換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包，流露不經意的率性魅力。石川祐希對此頭銜表示：「TOD’S對工藝的承諾與我致力於成為世界上最好的排球選手的理念相契合。TOD’S不僅在時尚行業內，還為義大利社會做出貢獻，這讓我深受感動。我希望能向更多人傳遞TOD’S的義式生活方式。」

▲New Balance與大谷翔平聯名系列以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色。（圖／品牌提供）

同時，New Balance與大谷翔平展開聯名合作，以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色，活力呼應棒球場的草皮，更將棒球獨有的縫線元素注入衣著；多口袋設計展現二刀流身手，系列單品涵蓋棒球教練外套、短袖上衣、棉質長褲等，也能夠驚喜發現大谷翔平專屬跑壘標誌，描繪出他奔向一壘的英姿，眾多精緻細節一一打造出棒球迷們不可缺少的夢幻單品。