fb ig video ETtoday search mobile

真人版《排球少年》石川祐希穿上TOD’S帥度不輸男模！新頭銜超狂

>

記者鮑璿安／台北報導

被譽為「真人版排球少年」的日本職業排球選手石川祐希，擁有身高192cm、天菜外表吸引不少粉絲，現在也受到精品青睞，TOD’S宣佈石川祐希正式成為品牌之友，穿上經典夾克擺拍的畫面也曝光，專業架勢完全不輸給男模特兒！

石川祐希目前效力於義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部，他是繼日本女演員榮倉奈奈成為品牌大使和日本演員町田啟太成為品牌之友之後，第三位與TOD’S締結合作關係的日本名人，也是日本首位被任命為TOD’S品牌之友的運動員。

▲TOD_S 。（圖／品牌提供）

▲TOD_S 。（圖／品牌提供）

▲石川祐希換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包 。（圖／品牌提供）

品牌隨即公開了石川祐希出鏡的最新形象照，為大家示範鬆弛感男神穿搭，他換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包，流露不經意的率性魅力。石川祐希對此頭銜表示：「TOD’S對工藝的承諾與我致力於成為世界上最好的排球選手的理念相契合。TOD’S不僅在時尚行業內，還為義大利社會做出貢獻，這讓我深受感動。我希望能向更多人傳遞TOD’S的義式生活方式。」

▲▼New Balance。（圖／品牌提供）

▲▼New Balance。（圖／品牌提供）

▲New Balance與大谷翔平聯名系列以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色。（圖／品牌提供）

同時，New Balance與大谷翔平展開聯名合作，以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色，活力呼應棒球場的草皮，更將棒球獨有的縫線元素注入衣著；多口袋設計展現二刀流身手，系列單品涵蓋棒球教練外套、短袖上衣、棉質長褲等，也能夠驚喜發現大谷翔平專屬跑壘標誌，描繪出他奔向一壘的英姿，眾多精緻細節一一打造出棒球迷們不可缺少的夢幻單品。

關鍵字：

石川祐希, TOD’S, 運動員, 排球

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　

天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？ 《她的日與夜》10金句：你現在不是青澀的二十多歲，你可以有話直說 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」 痘痘好更快！皮膚科醫師教「長痘期正確保養」6重點：噴霧要少用 狂出油、掉髮？專家揭「不健康頭皮」3大特徵　養護小秘訣快記好 高雄排隊「千層可頌蛋塔」快閃台北　一日限量30盒售完為止 你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面