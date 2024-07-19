夏季電費調漲！小心5個「用電壞習慣」 　讓帳單費用創新高

▲動不動就開冰箱，其實超級浪費電。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季天氣悶熱、用電量大，夏季電費也隨之調漲，大家常在不知不覺中就浪費電而不自知，從現在開始改掉以下5個用電壞習慣，節省能源，同時節省荷包。

#待機耗電

電視、電腦、微波爐等電子設備在待機狀態下仍然消耗電力，如果出國旅遊或是長時間不在家中，這些設備如果不使用，應該完全關閉或拔掉電源，就能幫助省電。

#空調設置不當

空調溫度設置過低或開啟時間過長都會浪費大量電力。建議將溫度設置在舒適的26-28度之間，並搭配使用電扇以增強空調效果，這樣一來冷氣不需開太涼，也不會讓人感到不適。

#冰箱門頻繁開關

開冰箱之前先想想要拿些什麼，不要頻繁的開關冰箱門讓冷氣流失，否則會讓壓縮機需要額外工作來維持內部溫度，從而增加耗電量，建議應該減少開門次數並快速取用所需物品。

#電燈長時間開著

不少人都有不關燈的壞習慣，即使在白天也會習慣性開著電燈，若光線允許的話，應該充分利用自然光，並養成隨手關燈的習慣。

#使用高耗電家電時間不當

像是洗衣機、烘乾機、電熱水器等高耗電家電，應該避開電力需求高峰期使用，以減少電費支出。