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夢幻色精品短夾值得收藏！LV、BV手感溫潤　容量實用度超高

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文／LOOKin

春夏季節是時候迎向粉嫩色選的懷抱！除了包款手袋之外，經典小皮件精品短夾也推出超夢幻粉紅、寶寶藍、軟奶油黃色，LV、Dior、CELINE、BV、PRADA、巴黎世家皮夾實用度超高，價格目錄整理一次看！

LOUIS VUITTON Lisa錢包

▲LOUIS VUITTON Lisa錢包，NT$20,900。（圖／LOUIS VUITTON）

色調粉嫩的Lisa錢包以溫潤Monogram Empreinte皮革細膩打造，設計輪廓簡約小巧卻十足精緻，能輕鬆放入小包之中攜帶，並配有數個夾層及卡片層，實用性滿分！而LV Circle標誌吊飾拉鏈頭則讓夾身更添識別性。

Dior Caro Lavender 錢包

▲Dior Caro Lavender 錢包，NT$17,500。（圖／Dior）

Dior Caro Lavender錢包設計實用且十足耐看，以奶油黃色柔軟小牛皮革製作，經典籐格紋縫線則獨具識別性，正面CD標誌更讓夾款極具辨識度，這款小皮夾有一個拉鍊隔層和多個卡片夾層，足以應付日常所需。

Dior Caro Dahlia錢包

▲Dior Caro Dahlia錢包，NT$ 20,500。（圖／Dior）

以熱門手袋Caro獨具識別的藤格紋元素巧妙妝點，讓這款皮夾時尚又具備滿分造型度，溫柔奶黃色讓整體視覺更為溫柔優雅，除了一個拉鏈袋之外、還附有6個卡片夾層與4個內貼袋，實用性滿分。

Lady Dior 迷你錢包

▲Lady Dior 迷你錢包，NT$22,500。（圖／Dior）

Lady Dior錢包設計精巧夾層卻非常具實用性，精緻寶寶藍色羊皮搭配極具識別的籐格紋縫線和可拆卸D.I.O.R.吊飾，雋永優雅，在容量上面也十足能裝。

CELINE小型TRIOMPHE銀包

▲CELINE小型TRIOMPHE銀包，NT$24,500。（圖／CELINE）

推出後始終非常受到歡迎的CELINE凱旋門小型錢包，除了在容量配置上卡片夾層足夠，也都附有零錢袋可以將銅板分門別類，造型非常精緻！在春夏時分推出的淺玫瑰粉紅色溫柔典雅，溫潤質感更令人心動不已！

BALENCIAGA PAPIER皮夾

▲BALENCIAGA PAPIER皮夾，NT$14,500。（圖／BALENCIAGA）

巴黎世家這款迷你皮夾以清新寶寶藍色包裹、搭配白色品牌字樣，整體視覺十足柔和精緻，在夾層配置上更絲毫不馬虎，零錢袋卡片夾層一應俱全，完美滿足日常攜帶上的實用性。

PRADA Saffiano皮革錢包

▲PRADA Saffiano皮革錢包，NT$32,000。（圖／PRADA）

PRADA十足經典的Saffiano皮革錢包，材質選用品牌經典且具代表性的Saffiano皮革、並妝點了金屬刻字標誌，錢包更配有多個隔層、口袋和卡片夾層，內部更採用色彩鮮明的對比桃粉色、讓視覺上更具層次。

BOTTEGA VENETA Cassette三摺錢包

▲BOTTEGA VENETA Cassette三摺錢包，NT$23,600。（圖／BOTTEGA VENETA）

BOTTEGA VENETA的三摺錢包在卡片夾層配置上足以滿足日常所需，另外鈔票夾層與拉鍊零錢袋也都一應俱全，極具辨識度的編織面料搭配質感精緻的溫潤皮革，在經典輪廓與材質選用都無可挑剔。

延伸閱讀

CHANEL皮夾、卡夾、零錢包最新價格目錄：奶油色短夾、卡夾太令人心動！經典雙C標誌收藏無悔

精品短夾新款價格目錄：LV、CELINE、GUCCI皮夾雋永該收！經典款夾層滿分、入手犒賞自己很可以

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 短夾, 精品, LV, Dior, CELINE

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