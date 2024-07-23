2024澳門必吃美食推薦！比臉還大的豬扒包、爆打檸檬茶還送扇子

文／LOOKin

近日澳門多了不少景點跟美食，加上台灣飛澳門免簽超方便，趁短期假期機票訂起來，一起到澳門吃喝玩一波吧！

2024澳門必吃美食推薦



安德魯蛋撻

到澳門無疑一定要吃蛋撻！創始人是一位英國人，創立於1989年，起初只是一般的烘焙坊，但因去葡萄牙旅遊喜歡上了葡撻，回到澳門研發加入英式格調，有了今日的安德魯蛋撻。蛋撻外酥脆酥皮口感，內餡有飽滿又濃郁的蛋香奶油、表面上還有一層烤到微焦的焦糖入口即化，熱熱吃跟冷掉吃都好吃！

▲安德魯蛋撻。（圖／LOOKin提供，下同）

爆打檸檬茶

澳門手調飲品界的新焦點，品項品名都取得好有創意，主打使用檸檬界愛馬仕的香水檸檬再搭配自家調配混合茶葉茶，在澳門走一整天非常適合來一杯！天氣熱的時候，店家還會貼心的送扇子（凡消費即送）。

世紀咖啡豬扒包

來澳門絕不能錯過的除了蛋撻之外，還有豬扒包也是必吃！外酥麵包搭配豬扒不會太乾太瘦，亦不會太過油膩，份量非常大，熱熱吃超好吃又滿足！

誠昌飯店 牛雜蘿蔔

位於官也街上的誠昌飯店受到許多老饕的喜愛，隨時去都是大排長龍！誠昌飯店除了水蟹粥深受大家推薦之外，牛雜蘿蔔也很必吃唷！

澳門葡式辣魚店

葡式辣魚罐頭是澳門最隨處可見的美食，而這家是間具有美感又有特色的罐頭店，繽紛包裝當伴手禮送禮自用皆兩相宜，到官也街一定要踏進來看看，店內也會提供各式口味的試吃，原本對魚不怎麼有興趣的小編，也被收服買了好幾盒！

Hano kakigori

是間日系文青裝潢刨冰店，從冰品擺盤就能看得出店家的用心小巧思。非常適合炎熱天氣逛街走累了消暑，不僅可愛、好吃又好拍！

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