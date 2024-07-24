鞋櫃還差一雙厚底帆布鞋！5款推薦Chuck 70、復古粗跟穿上顯腿長

文／LOOKin

有沒有女生和編輯一樣，鞋櫃裡幾乎都是厚底鞋？畢竟江湖在走，小心機一定要有！身高長不高了、身材比例又固定了，就只能靠穿搭來拯救，視覺上擁有完美顯瘦、增高效果的厚底鞋就是必備神單品！這次CONVERSE厚底帆布鞋推薦Top5，直接彙整品牌最新五雙超好看厚底鞋，可說是女生們腿長命定款！

RUN STAR LEGACY CX HI DECADE PINK

▲Run Star Legacy CX有夢幻獨角獸配色的鞋身。（圖／LOOKin，下同）

自首度登場就立刻擄獲鞋迷們狂愛的Run Star Legacy CX，外形借鑒了大眾喜愛的Run Star Hike和Run Star Motion鞋款，不同的是將設計重心放在了如雕刻般塑就的全新中底上，既大膽又流暢輪廓脫穎而出，而本季最新款式以緞面材質搭配粉紅與粉藍色漸層，營造出超粉嫩又夢幻的仙女氛圍，真的只能尖叫太可愛了吧！且鞋帶也同步更換成粉藍色緞帶，飾以透粉色花朵吊飾，整雙鞋在日常走動時，隨著光線的變化照射，呈現細膩又有質感的緞面光澤感，實在是必須收入這雙，一穿上街絕對是眾所矚目焦點！

CTAS CRUISE HI CLOUDY DAZE



這雙CTAS CRUISE HI CLOUDY DAZE採用女生們最愛的小心機重磅增高厚底，結合藏有多處設計細節的全新進化經典款，極簡又具品牌代表性的鞋面搭配星星貼片、拼接分割設計厚底及麂絨材質鞋舌點綴，滿滿精緻細節貫穿看似低調基本的鞋款，且EVA發泡一體的中底和大底，同時也為雙腳帶來輕盈，厚底更是超顯腿長，穿上腳真的是不能再更好看了，尤其這季全新寶寶霧藍色真心太美。

DE LUXE SQUARE幾何Chuck 70

最新2024春季發佈的DE LUXE幾何厚底系列完全顛覆了所有人的想像，這雙首先打破傳統方圓、創新設計並重塑經典，以CONVERSE經典基因為藍本，將幾何圖案和厚底設計大膽融入經典Chuck 70，呈現獨具突破性的方形帶有稜角的鞋款，帆布與仿皮面質感相映襯，而不規則的方形鞋身輪廓與鞋面八角形logo飾片重新演繹Chuck Taylor經典元素，結合挺拔的線條造型，充分展現前衛個性。

DE LUXE HEEL復古粗跟鞋

和前款同為DE LUXE新系列的這雙HEEL復古粗跟鞋，之前在日本搶先推出時立刻掀起一波討論風潮，許多日本代購都紛紛搶購，其將經典Chuck Taylor設計元素與個性鮮明的復古粗高跟相融合，使經典鞋型煥發全新華麗潮流面貌，為搭配提供了全新的時尚思路！而穩固的塊狀粗高跟和鋸齒狀鞋底，不僅擁有穩固好走的實穿性，更能視覺增高、拉長比例，搭配經典Chuck 70鞋面讓造型高調獨特，令人眼前一亮。

CTAS LIFT HI NUTTY GRANOLA



鞋櫃裡絕對要有一雙CONVERSE厚底鞋才可以！不想太過高調或搶眼，從簡單基本的款式入門就沒問題，這款CTAS LIFT HI NUTTY GRANOLA以現在最受喜愛的奶茶燕麥色為基調，在鞋外觀的各處細節藏有巧思設計，且搭配厚底實現人人夢寐以求的視覺增高效果，隨意穿搭都能自由展現自我風格，絕對是實穿度滿分的高筒厚底帆布鞋！

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