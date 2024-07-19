fb ig video ETtoday search mobile

想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」

>

▲特定姓名筆劃的朋友來到2023下半年，先前的磨練煎熬都轉為珍貴財富，財神爺看到了你的努力，讓你在賺錢方面特別順心。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲有變富體質的人就是未來經濟自由的潛力股。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人身上都背負不同生活壓力，固定開銷、待繳的帳單、想作的夢想，而最基本的就是自己的財富，扣除天生的背景條件，其實累積財富並非只靠運氣，還是一種能力，有幾個特徵來辨識你的行為是否有能把握機會的「變富體質」。

養成良好的生活習慣
請不要小看生活中的不良習慣，哪怕只是每天傷害自己一分鐘，長期累積下來絕對會有影響的，良好的生活習慣，也意味著在健康方面變數較少，如長期維持運動習慣、保持健康，能省下不少醫療開支。

▲運動 。（圖／免費圖庫unsplash）

提高行動力
夢想不用很遠很難，專注於實現可觸及的願望，並隨著年齡探索新的樂趣和學習，執行力與達成夢想的難度自然就會慢慢提升、等級也越來越高。

持續學習
持續學習能讓我們保有競爭力，而且能讓生活更不無聊，避免迷失在茫茫網海，給自己一個行程，像是這個月要學會3道新菜、今年要完成日文檢定之類，科技進步讓學習變得更方便，像是線上課程、電子書、Podcast等，更有效地管理時間，讓自我成長與學習投資能產生複利效果。

▲屬豬的朋友，國曆4月的運勢平穩，是一個適合安排學習或進修課程的時候，透過提升自身優勢來發展更多機會。（圖／取自免費圖庫pexels）

和正面的人做朋友
要活得愉快，你需要正向的朋友，盡量避免那些帶來負能量的人，他們會把周遭變成有毒環境，不利於健康，即便是親人，若交往讓你感到不舒服，保持一些距離也是必要的，這樣能讓人生更寬闊，減少不必要的煩惱。

▲朋友。（圖／pexels）

有儲蓄習慣
養成儲蓄的習慣，讓自己有點「本」是必須的，無論收入高低，存下收入的10%至20%，自然會讓你避免成為無節制花費的人，不要借錢消費、培養「先存錢再消費」的良好習慣。

▲錢,理財,賺錢,省錢,。（圖／unsplash）

培養處理負面情緒的能力
負面情緒會讓身體內耗，而且會讓我們做出錯誤決定，有時還會付出巨大成本，發掘能讓自己平靜下來的活動，像是運動、慢跑、冥想或是做菜等等，讓你面零壓力出現負面情緒時能冷靜下來。

▲▼ 冥想,打坐。（免費圖庫pixabay）

勇於冒險
投資是一種冒險，許多人想保本，那也無妨，但確定無風險才願意行動，確實會錯過很多的機會，或是回報有限，所以關鍵在於「自身承受風險的能力」，包括心理狀態還有本身的存款積蓄，以及自我能力，所以這是與儲蓄習慣跟自我學習環環相扣的。

創業,經商,經營,賺錢,創新,錢,口袋 。（圖／pixabay）

要超越的只有自己
很多人都因為比較心態而苦，不自主地會與他人比較，其實找那些假想敵，還不如跟自己比較呢，去計較自己有沒有比昨天多成長一些，比你忙著去打聽別人的薪水和生活更有意義，對自己的致富體質更有幫助。

關鍵字：

變富體質, 財富累積, 自我成長, 學習投資, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

夏季電費調漲！小心5個「用電壞習慣」 　讓帳單費用創新高 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 下班後想放鬆「做一件事」變更累　9成人都做過 夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350% 林口三井Outlet二期11／14開幕！8千坪亮點品牌一次看 報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子 比貴婦乳霜更省錢！醫師曝2種「有效抗衰老食物」吃出凍齡美肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面