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彩妝師都在用！7個超實用「冷門化妝技巧」　睫毛膏沾臉快速消除法

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▲▼7個超實用的冷門化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲有些彩妝師才知道的「冷門」化妝小技巧，連化妝小白都能輕鬆上手。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書、IG@laneige_kr

化妝說難不難，但其中暗藏著許多「眉角」，只要掌握一些小訣竅，不僅能提升妝容精緻度，還能讓上妝變得輕鬆好上手，甚至還能幫你省時又省錢！《ET FASHION》幫你搜羅了一般人可能不知道但彩妝師都在用的7個「冷門化妝技巧」，這些隱藏版小妙招超實用方便，連化妝新手都能輕鬆學會。

▲▼冷門化妝技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

＃粉底液調色法

粉底液色號買錯，先別急著丟！顏色買太黃的話，可以用3：1比例的在粉底中混合紫色隔離飾底乳，就能提亮粉底顏色；若是買的粉底色號太白了，加一點液狀修容混合均勻，就能調暗粉底顏色。

＃延長刷具使用時間

不管是粉底刷、腮紅刷或蜜粉刷，你的刷具是否也總是容易結塊，而且洗個幾次就感覺刷毛變粗糙了？其實解決辦法很簡單，每次洗完刷子、擠乾水分，在要晾乾之前，先在刷毛上塗上少許乳液再晾乾，不僅幫助刷毛柔順，刷子多用幾次也很密實。

▲▼7個超實用的冷門化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃沾到睫毛膏的消除法

睫毛膏沾到臉上，不要用手搓揉，搓不乾淨還容易讓妝容變髒。可以先用小刷子沾取蜜粉，鋪在沾到睫毛膏的局部，鋪兩層後，用眉刷輕輕刮蹭，將沾有睫毛膏的黑色部分蹭掉之後，再用小刷子把蜜粉掃勻，就能輕鬆解決還完全不會破壞底妝。

＃眼線快速修改

很多人畫眼線時容易手抖，一不小心眼線就畫歪了或是不流暢。可以用棉花棒沾取少量乳液擦掉錯誤局部，一擦就掉，不用反覆揉搓，不傷皮膚，同時還能為眼周肌膚保濕，接著再用透明蜜粉爲眼皮眼周定妝，重新畫眼線時就不怕花妝。

＃改善眉筆不好上色

有時候素顏只想畫個眉毛，但眉筆怎麼畫都不上色。這時候可以用粉撲沾取蜜粉，輕壓在眉毛上，增加摩擦度，再用眉筆就能輕鬆上色。

▲▼7個超實用的冷門化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃唇彩變腮紅

快用完的唇釉、唇泥，將瓶口的橡膠圈拔出，會發現還有好一部分膏體都藏在這裡，往裡面擠入2泵粉底液，用唇彩本身的刷頭棒攪拌一下，就會變成一個美麗又自然的頰彩，而且自帶刷頭，方便又省錢。

＃超簡單細緻眼線

先用定妝噴霧噴濕細節刷或刀鋒刷，沾取黑色或深棕色眼影，再噴濕刷子一次，在眼尾輕輕一拉就能畫出顯色又細緻的眼線，就算是化妝新手也能輕鬆拉出自然順滑的線條。
 

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 技巧, 秘訣, 實用, 妙招, 冷門技巧

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