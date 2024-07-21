星變美／「最美姑姑」李若彤教你6招除頸紋　57歲狀態不輸30歲

▲李若彤從20多歲開始保養頸部。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自小紅書/李若彤

57歲李若彤有「最美姑姑」的稱號，她常在《小紅書》分享自己青春不老祕訣，吸引一票粉絲跟隨，日前她教導大家如何改善頸紋，她提到頸部是女生的第二張臉，如果頸紋過多，容易出賣自己的年齡，預防絕對勝於治療。

李若彤分享，自己保養頸部多年，因此自己的頸紋同齡的女生來得淡，她強調不需要刻意去購買頸霜和頸膜，建議可以用快過期的臉部乳霜或是膏狀塗抹是面膜替代即可，她也整理出頸部保養6大重點，跟著做就沒錯！

#1.定期給頸部敷面膜

她分享不需要花錢刻意買頸膜，可以選擇臉部使用的膏狀塗抹式面膜即可，以保濕功能為優先選擇，清潔功能的頸部也可以一周一次。

#2.頸膜後快速做保養

她個人的秘訣是三秒三的口訣，快速依序將化妝水、甘油、乳霜融合在一起，用量可以盡量大方，不要小氣喔！

#3.晚上可以用更滋潤產品

晚上睡前可依據早上步驟，可以將甘油換成更滋潤的精油，塗抹面積可以更大一點。

#4.做完運動或流汗後補頸霜

想要改善頸紋的秘訣就是要讓頸部滋潤，她提醒即便是運動後或是流汗後，基礎清潔過後，建議可以再補上一層。

#5.多做頸部運動

健身要收緊肌肉，脖子也有專屬運動可以收緊，只要把舌頭頂到上顎，就可以幫助收緊脖子。

#6.睡姿對頸紋有很大影響

睡覺時的睡姿也會左右頸紋的深淺，建議最好可以平躺或是微微側睡，盡量不要整個人縮在一起，讓頸部肌膚有過多的折疊。