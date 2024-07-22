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IU同款NB1906R新色「科技黑銀」超時髦！Rosé曝光PUMA復古鞋8／1開賣

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記者鮑璿安／綜合報導

2024大勢的復古球鞋熱度從未斷過，New Balance又公開亞太區形象大使IU (李知恩) 的全新美照，為新款1906R機能跑鞋新色帶貨，而Puam 全球品牌大使Rosé加持的全新 Palermo鞋款將在8月1日發售，讓人好期待！

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲IU (李知恩) 穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

IU (李知恩) 這次以率性的披肩黑長髮造型出鏡，穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，這次的夏日新色更有前衛科技感，鞋款以經典跑鞋 MR1906為靈感，具有千禧美學的流線外觀相當受矚目；機能方面也絲毫不遜色，於鞋底搭載 ABZORB 中底和 N-ergy 高回饋緩震科技中底，型塑舒適腳感。在日常造型方面，可以像IU一樣混搭寬鬆黑褲，為簡約穿搭帶來視覺亮點。

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲宋芸樺搭配亮眼的白色RC42 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲RC42使用皮革與麂皮交錯呈現 。（圖／品牌提供）

同時新款RC42也是焦點之一，致敬1970年代盛行的足球文化而生，簡約的輪廓描繪出當時流行的楔形訓練鞋，使用皮革與麂皮交錯呈現，並利用縫線點綴，首次亮相於2023年巴黎時裝周即引起熱議，今年夏天正式主打上市，男女中性款百搭配色一應俱全，也準備好爆紅了。

而 BLACKPINK 成員Rosé 成為Puam 全球品牌大使後，品牌近日驚喜亮相她演繹全新 Palermo鞋款的畫面，身穿搶眼的球衣搭配上復古基調的橡膠底鞋款，宣告加入 PUMA「Rewrite the Classics」計劃，台灣確定於8月1日上市該鞋款，粉絲們可以先筆記好發售日期了。

關鍵字：

NewBalance, IU, 1906R, 夏日新色, 穿搭

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