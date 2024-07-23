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日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力

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記者鮑璿安／綜合報導

現代壓力大，越來越多人內心敏感，只要遇到一些轉折就會有很大反應，這樣的狀態也稱為「高敏感族群」。若是你對於自己的情緒掌控不太清楚，據說日本一項碎雞蛋心理測驗，可以很好看出你的高敏感指數，一起測測看！

Q：原本你拿著一盒雞蛋，不小心從手中滑出來掉在了地上，你認為這一盒雞蛋會變成什麼樣子？

▲▼雞蛋 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本爆紅碎雞蛋心理測驗看出內心高敏感指數 。（圖／翻攝自unsplash）

A 全都完好無損
B 碎了少部分
C 碎了一半
D 幾乎全都碎了

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A 高敏感程度 20%

你其實是有著強大力量的人，面對外在事物的壓力，並不會影響你太多，相對來說你還會成為周圍朋友的「太陽」，散發著自己的正能量，努力將一切回歸正軌，內心敏感度也較低，不太會隨負面情緒舞動。

B 高敏感程度 40%

在出現不同的聲音時，你第一時間情緒會有所起伏，但是你會告訴自己應該冷靜面對，所以最後往往能夠克服情緒波動，朝著自己原先設定的目標繼續前進。

C 高敏感程度 80%

你是一個相對敏感的人，當突發事件出現時，你先是會恐慌，但是接著會往壞的地方考慮，心想最差也不過如此，有時候情緒波動也影響周圍友人。

D高敏感程度 90%以上

其實很多時候你的思維和一般人不太一樣，你不愛給別人添麻煩，習慣自己完成事情，將心情都攬在自己身上，不過也導致了容易焦慮的特性，認為有時候還不如自己獨處比較單純，漸漸開始懷疑自己的交友能力，其實你是很特別的存在。

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關鍵字：

心理測驗, 高敏感, 碎雞蛋, 壓力, 情緒控制

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