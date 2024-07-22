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夏季中暑「應變4要訣」：雙腳抬高增加腦部血液灌流

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▲▼天氣 大暑 高溫 炎熱 颱風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年夏季高溫難耐，小心中暑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾怡嘉／台北報導

最近一天比一天熱，營養師宋明樺提醒，今年夏天超級炎熱，正好又適逢暑假，提醒大家帶小孩出遊更要小心中暑發生，她提到任何年齡層都可能發生中暑問題，其中年長者和小孩更須特別留意，若是不小心中暑，以下4件事情請留意。

營養師宋明樺解釋，當身體產熱增加、環境溫度過高、散熱減少，調節體溫的任何一個環節出問題，就可能出現中暑，中暑發生時，身體排汗會逐漸漸少，甚至沒有出汗，更容易讓人忽略中暑的發生，沒有明顯症狀，讓人猝不及防。

她提醒當中暑發生，這時可能還會伴隨皮膚燥熱、心跳急促微弱、呼吸急促等症狀，有的狀況甚至嚴重到意識不清，甚至昏迷不醒，若發生中暑勿驚慌，這時請盡快做好以下4件事情，若情況仍舊沒改善，再盡速送醫。

1.將人移至陰涼通風處躺臥休息

2.將雙腳抬高增加腦部血液灌流

3.將衣物脫除、搧風、溼冷毛巾擦拭、冰敷來幫助散熱

4.若意識清楚，請補充水分或是運動飲料

▲▼夏季中暑應變4要訣。（圖／Unsplash）

▲夏季更應攝取足夠水分。（圖／Unsplash）

營養師宋明樺最後也提醒大家，夏天享受陽光的同時，多注意身體狀況與補充水分，喝水不但可以用來補人體流失的汗水，還可以促進腸胃蠕動、維持正常體溫等，每天攝取足夠的水，是養成健康生活習慣的不二法門。

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關鍵字：

中暑, 營養師, 夏天, 健康, 安全

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