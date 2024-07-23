伊能靜公開每日必喝「5款抗炎蔬果飲」　抗老凍齡越喝越美麗

▲伊能靜保養得宜讓人看不出年齡，每天早上都喝一杯抗發炎蔬果飲。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜小紅書、微博

女星伊能靜駐顏有術出了名，每每出現都讓網友大讚「像吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣，她的凍齡好狀態除了靠外在護膚保養，也少不了由內食補調理。近日她就分享自己每天都會喝的5款奶昔蔬果飲，每一款都有著豐富的抗氧化、抗發炎營養素，有助健康的同時還能幫助延緩老化、養護肌膚，讓你越喝越美麗。

＃羽衣甘藍飲



伊能靜表示，早起空腹先來一杯羽衣甘藍飲，是她的精力來源。羽衣甘藍可說是身體的清道夫，再搭配有飽足感、富含優質油脂的酪梨，喝完這杯，就能能量滿滿的開始一天。

所需食材：



羽衣甘藍1把

酪梨1/2個

香蕉1/2根

奇亞籽粉1勺

亞麻籽油1勺

純淨水250ml

牛奶/優酪乳250ml

＃胡蘿蔔飲



胡蘿蔔含有豐富的維生素，加上蘋果、檸檬和能量滿滿的亞麻籽，喝下去就會感覺自己又白又有活力。

所需食材：



胡蘿蔔1/2根

蘋果1/2個

檸檬1/2個

亞麻籽油1勺

純淨水/椰子水250ml

＃藍莓桑椹飲



糖分過高的水果，也很容易發胖，所以在做果蔬奶昔的時候，要盡量選擇低糖、低GI的果類，而且藍莓和桑葚都有豐富的花青素。如果自己在家榨不方便，也可以選擇市面上的有機蔬果粉，也是營養滿滿，

所需食材：

藍莓125g

黑莓125g

桑葚125g

黑枸杞1小袋

Omega369油1勺

牛奶/優酪乳250ml

＃蘋果鳳梨飲



蘋果富含富含營養素與膳食纖維，對腸道非常友好，這也是為什麼初生寶寶第一個喝的「飲料」總是蘋果汁，而且鳳梨加生薑能夠很好地調理腸道裡的垃圾，有便秘問題的人，推薦可以試試看這一杯。

所需食材：



蘋果1個

檸檬1/2個

鳳梨1/3個

生薑1/2個

亞麻籽油1勺

純淨水/椰子水250ml

＃羽衣甘藍鳳梨飲



這款蔬果飲是伊能靜最愛的口感，她也笑說或許有人會說「在果汁裡加上油，口感是不是很奇怪？」但她解釋，用很好的破壁機打出來，口感會很像奶昔，更濃稠一些。而且這款果昔是以「以油溶油」的概念，就像臉上的彩妝需要用油來卸除，身體同樣也需要好的油來幫助代謝。

所需食材：



羽衣甘藍1把

檸檬1/2個

藍莓125g

黃瓜1/2個

鳳梨1/4個

奇亞籽粉1勺

亞麻籽油1勺

純淨水/椰子水250ml

牛奶/優酪乳250ml