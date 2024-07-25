《畢業》鄭麗媛私服穿搭更圈粉！4招美得灑脫自在　鬆弛感拿捏剛剛好

文／美人圈

由鄭麗媛和小11歲魏嘏雋一同主演的韓劇《畢業》日前迎來圓滿大結局，完全沒有劇迷們擔心的爛尾，被譽為是近期很值得細品的清流好劇！憑藉該劇，也讓今年43歲鄭麗媛聲量飆漲，粉絲們除了驚嘆她出道24年從未變的美貌外，有不少人更是被她高衣Q給圈粉，沒有刻意營造就自帶的鬆弛感，加上從未盲從流行卻能穿出獨特性，根本行走穿衣教科書。本篇也整理出鄭麗媛穿搭技巧，從劇裡到私服穿搭都該抄筆記。

▲鄭麗媛和魏嘏雋一同主演韓劇《畢業》。（圖／IG@tvn_drama，下同）



《畢業》鄭麗媛穿搭技巧

小香風排釦西裝外套可鹽可甜

這次在韓劇《畢業》中飾演補教老師的鄭麗媛經常以小香風排釦西裝外套出鏡，圓領設計不但可以修飾脖子線條，合身但不緊身的剪裁很好襯出身型線條，內搭襯衫立刻彰顯出幹練感，但又不會過於拘謹生硬，是一款適合上班搭配、下班約會展現氣質的衣櫃必投資單品。

Clean Fit穿搭必備低飽和色系

鄭麗媛絕對是「Clean Fit穿搭」最佳示範，而這一種穿搭風格主要利用低飽和色調如：黑、白、灰、杏色、大地色系等，幾乎不會有鮮艷奪目的顏色和圖案，且多以基本款單品去做堆疊。此外，乾淨、合身也是Clean Fit一大宗旨，看看鄭麗媛簡單以灰色外套搭配黑色連身洋裝就散發不經意地時髦感，且越看越耐看。

▲鄭麗媛。（圖／IG@yoanaloves，下同）



Tone on tone同色系顯高級

如果你是穿搭新手，很建議學鄭麗媛以Tone on tone同色系單品去做上衣與下身的mix and match，維持統一色調不但乾淨俐落，穿搭重點更是一目瞭然，整個人瞬間顯得高級有質感！重點是不用擔心下手會過重，新手也能成為穿衣達人。

輕薄材質仙女氣質滿點

鄭麗媛舉手投足都散發出慵懶隨興氛圍，其服裝的「材質」選擇也是關鍵！她大多選擇薄透的紗或布料柔軟的上衣，穿上身會若隱若現展露出身型，但又不會太過Over，悶熱夏天很適合，還更添氣質優雅。

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