fb ig video ETtoday search mobile

IKEA全台6分店下午5點提前打烊　台中嘉義正常營業

>

▲▼台中,七期,IKEA。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中IKEA尚未公布提前打烊消息。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

因應凱米颱風風雨逐漸變強，IKEA台北4店、桃園店、高雄店宣布7／24將提前至下午5點打烊，台中店、嘉義城市店尚未進行公告，目前維持晚上10點打烊。

凱米來襲今早北部不少賣場宣布停業一天，而IKEA全台分店正常開門營業，因應下午風雨逐漸變強，IKEA宣布7／24台北4店新莊、新店、內湖、台北城市店，以及桃園店、高雄店均提前至下午5點打烊。

而IKEA台中店、嘉義城市店目前尚未宣布調整營業時間。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

【持續更新】凱米襲台逾50間百貨7／24停業　最新營業狀況一次看

【持續更新】凱米襲台逾50間百貨7／24停業　最新營業狀況一次看

超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡

超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡

曾馨瑩背12萬LV包遊南法　曬「兒子視角」回眸一笑

曾馨瑩背12萬LV包遊南法　曬「兒子視角」回眸一笑

昆凌花卉洋裝配頭巾遊南義　3寶媽青春模樣網讚「小女孩」 汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」 Melody挖到買1年忘記穿的愛馬仕涼鞋　點名今夏最愛鞋款 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 天生愛耍帥的三大星座男！TOP 1根本「人間發電機」霸氣率性信手捻來 「越晚越清醒」星座Top 3 ！第一名熬夜上癮捨不得睡　最愛享受深夜 擁有大富大貴體質的三大星座！TOP 1務實勤奮　金錢根本只進不出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面