IKEA全台6分店下午5點提前打烊　台中嘉義正常營業

▲台中IKEA尚未公布提前打烊消息。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

因應凱米颱風風雨逐漸變強，IKEA台北4店、桃園店、高雄店宣布7／24將提前至下午5點打烊，台中店、嘉義城市店尚未進行公告，目前維持晚上10點打烊。

凱米來襲今早北部不少賣場宣布停業一天，而IKEA全台分店正常開門營業，因應下午風雨逐漸變強，IKEA宣布7／24台北4店新莊、新店、內湖、台北城市店，以及桃園店、高雄店均提前至下午5點打烊。

而IKEA台中店、嘉義城市店目前尚未宣布調整營業時間。