星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

▲星巴克推連續17天數位優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣多數縣市7／26開始恢復正常上班課，想振奮精神不妨先參加星巴克最新推出的「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」活動，連續17天每天都能抽抽買一送一、第二杯半價等相關優惠，只要滑手機一分鐘有機會多賺一杯，記得8／9前每天都能玩。

星巴克從7／24起至8／9期間，推出「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」優惠，只要點進特定網址登入LINE或FACEBOOK帳號，完成任務就能獲得優惠券，包括買一送一、第二杯半價等，其中還有指定品項好友分享，有5款星冰樂也能享買一送一，本次也延續「分享給好友3次能獲得驚喜券」的雙重優惠。

每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證當日活動即結束。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號需重新排隊。不提供優惠門市請看文後列表。

85度C歡慶20周年慶，與變種吉娃娃插畫跨界合作，以「甜蜜的吉幻世界」為主題，推出限量「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，將變種吉娃娃在太空中享受甜點的夢幻情景搬上杯身，上頭印有身穿太空衣，頭戴太空帽的太空吉，漫步浪漫的宇宙，悠閒品嘗咖啡與蛋糕，搭配天空藍上蓋凸顯可愛風，7／25起至全台門市消費任一商品，可用588元加購價，購買市價829元的「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」。

星巴克不適用好友分享門市：

台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、京站、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。