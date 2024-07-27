史迪奇行動電源超可愛　亞果元素舊換新最高5折

▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源與舊換新優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日旅遊季即將到來，各大品牌紛紛推出特色充電產品，為消費者出遊時的電子設備續航。InfoThink推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源」，以夏日繽紛的畫風超萌登場；亞果元素則推出旗下「磁吸」系列產品加入舊換新活動，不限廠牌舊品都能換，輕鬆升級行動充電設備。

InfoThink攜手7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源」，以迪士尼人氣角色為主題，包括三眼怪、史迪奇和小熊維尼三種造型，童趣滿分。除了有可愛外表，還支援30W高功率輸出，可同時為5個設備充電，滿足多種設備的充電需求，且具備雙向PD快充模式，最快2.5小時就能將行動電源充滿。此外支援Magsafe iPhone磁吸無線充電，以及Apple Watch和AirPods Pro的無線充電功能。

此外InfoThink的行動電源配備LED螢幕顯示電量，讓用戶能清楚掌握充電狀態，體積小巧寬度僅7公分，隨附特色編織手掛繩和360度旋轉支架環，即起至8／21在全台7-ELEVEN門市開放預購，預購價1,799元。

亞果元素則延續往年廣受好評的舊換新活動，推出「2024舊換新超吸任務」。活動期間消費者可用舊充電器、行動電源或充電線，換購該品牌的磁吸充電系列產品，包括熱賣的「Mag 3折疊式三合一旅行磁吸充電座」，標榜可同時為iPhone、Apple Watch和AirPods充電，而且體積小巧適合旅行使用。

GRAVITY CS支架式磁吸行動電源則提供5000mAh和10000mAh兩種容量選擇，還可作為手機支架使用。CASA MS USB-C對USB-C磁吸充電線則採用獨特的「後充磁法」，提供高達550高斯的磁力，號稱使用壽命更長。

亞果元素的「舊換新」活動在7／31前、消費者均可在指定通路參與，享有最高5折起優惠。如原價2,790元的Mag 3充電座，換購價1,690元；原價1,790元的GRAVITY CS系列行動電源，換購價890元起。參與活動的消費者，還有機會抽中iPhone 15和台北至日本來回機票等獎品。