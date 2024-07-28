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CASETiFY開賣死侍Ｘ金鋼狼聯名系列　迪士尼行動電源也吸睛

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▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

漫威超級英雄電影《死侍與金鋼狼》即將上映，周邊商品市場也隨之熱絡起來。配件品牌CASETiFY不意外的推出了死侍Ｘ金鋼狼聯名系列，為粉絲們帶來一系列結合潮流與實用性的手機配件，讓漫威迷終於找到機會秀上一筆啦！

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

死侍Ｘ金鋼狼聯名系列以經典美式漫畫風格為靈感，將兩位超級英雄的形象巧妙融入各種手機配件中。死侍面具手機殼採用標誌性的紅黑配色，讓手機瞬間變身為「嘴砲傭兵」戰袍。另一款拼貼風格的手機殼則重現了死侍與金鋼狼這對亦敵亦友的冤家並肩作戰的場景，充滿漫畫趣味。

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

除了手機殼，CASETiFY還推出兩款獨特的金屬鏈手機腕帶。一款採用死侍的紅黑配色，另一款則是金鋼狼的黃藍配色，搭配相應的角色串飾，讓粉絲能一眼秀出超級英雄風格。支援iPhone、Samsung和Google Pixel等手機型號。此外耳機保護殼、Apple Watch錶帶、磁吸行動電源等配件也通通買得到。

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

業者表示，消費者在CASETiFY門市購買兩件以上商品，若其中一件是死侍x金鋼狼聯名系列，可抽兩張《死侍與金鋼狼》電影票；在7／30當天通過官網購買聯名系列的手機殼和電子配件各一件，可抽限量版聯名漫畫海報。

▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源雨舊換新優惠。（圖／品牌提供）▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源雨舊換新優惠。（圖／品牌提供）

▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源與舊換新優惠。（圖／品牌提供）

InfoThink攜手7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源」，以迪士尼人氣角色為主題，包括三眼怪、史迪奇和小熊維尼三種造型，童趣滿分。除了有可愛外表，還支援30W高功率輸出，可同時為5個設備充電，滿足多種設備的充電需求，且具備雙向PD快充模式，最快2.5小時就能將行動電源充滿。此外支援Magsafe iPhone磁吸無線充電，以及Apple Watch和AirPods Pro的無線充電功能。

▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源雨舊換新優惠。（圖／品牌提供）▲暑假出遊，配件品牌推新款行動電源雨舊換新優惠。（圖／品牌提供）

此外InfoThink的行動電源配備LED螢幕顯示電量，讓用戶能清楚掌握充電狀態，體積小巧寬度僅7公分，隨附特色編織手掛繩和360度旋轉支架環，即起至8／21在全台7-ELEVEN門市開放預購，預購價1,799元。

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