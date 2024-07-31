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2024指甲油推薦！uka貓咪款太萌、PAUL ＆ JOE西洋菊新色超適合夏天

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

指彩成為很多人穿搭的一環，而今年指甲油也有許多新品，讓指尖輕鬆玩色！

uka Cat Study 貓咪漫步系列指甲油

源自日本東京的uka對頭部與手部保養都很講究，為了慶賀2024年8月8日「國際貓咪日」，全新推出uka Cat Study 貓咪漫步系列指甲油，以五款限量指彩讓淘氣貓咪躍上指尖。

以貓咪為靈感，uka針對各式不同花色的貓咪進行深度色彩研究，才推出這五款色選，包括：珠光白、銀灰、金棕、摩卡貓眼及波點亮片，每一款都可以對應到不同的貓貓花色。

系列也延續品牌將保養概念融入產品中的理念，純素美甲配方添加美容精華、水解植物蛋白，塗擦指彩時同步提供指甲保濕和修護，溫柔呵護指尖。

1.珠光白：以白色波斯貓為靈感

透白色中蘊含珍珠光澤，精緻而細膩，可單獨使用，或搭配不同色彩的指甲油，細微變化享受疊擦樂趣。

2.銀灰：如俄羅斯藍貓般優雅

完美調和藍灰色調與銀色珠光，呈現出細緻的銀灰色。

3.金棕：就像美短一樣

帶有金色珠光的米棕色，呈現出美國短毛貓予人活潑、柔軟又溫柔的感受。

4.摩卡貓眼：彷若虎斑貓的眼睛般靈動

先塗擦一層後再上第二層，當第二層未乾時，將內附的磁鐵靠近甲面，指甲油內含的鐵粉會隨之變化，透過光線折射出不同光澤。

5.波點亮片：呈現出三花貓的花紋

金蔥、白色、黑色的不規則亮片，可單擦使用，亦可疊加在其他顏色上提升指彩的豐富性和變化性，增添活力亮點。

PAUL & JOE西洋菊釉光指甲油新色

PAUL & JOE在2024年夏天推出「西洋菊釉光指甲油」全新5色，特別加入細緻閃耀的銀色珠光，為指尖增添如寶石般晶瑩剔透的光澤，超級適合夏天。

另外，指甲油中還含有獨特超彈力貼合成分能在甲面上形成一層保護膜 ，乾燥後維持柔韌彈性，可以與指甲一起彎曲而不破裂，並吸收指甲遭受的任何碰撞，使指彩持久維持美觀，不剝落不掉色。超細緻色料分子色澤飽和亮麗、質地滑順豐厚，能均勻服貼於甲面上，呈現如凝膠指彩一樣的晶瑩光澤。

含有84%大量植物配方，玉米、甘蔗、木薯等保濕成分，能有效護理甲面，使指甲健康不斷裂。

新的五款顏色為：#21夜藍星空、#22松果蛋糕、#23抹茶冰沙、#24紫羅蘭、#25南瓜拿鐵。

同場加映：西洋菊貓咪拋光護甲組

同步推出的還有護甲組合，內附貓型美甲手枕，一面印製PAUL & JOE經典西洋菊圖騰，另一面刺繡品牌LOGO，符合人體工學的舒適柔軟設計，自行在家DIY製作美甲時可將手部墊高方便操作。

以及富含荷荷巴油、酪梨油、杏仁油等植物油滋潤護理甲面與甲緣的偷窺貓限量護甲指緣油、兩款拋光美甲板。

NAIL HOLIC粉紅控指甲油

以「每天都想盡情享受塗指甲油的樂趣」為宗旨的NAIL HOLIC，2024夏季以「BEACH LOOK」為主題，推出粉紅控指甲油系列。

靈感來自海灘穿搭的首選，也就是豐富多彩的粉紅色，藉此讓指尖成為夏日的注目焦點。

水潤高延展的輕盈柔滑質地，打造均勻上色的美麗指彩，並能長時間維持美麗發色及光澤感。

系列一共有六色：

#PK849皇后比基尼：散發銀色珠光的芭比粉色。

#PK856洋娃娃緞帶：散發粉色緞光的柔粉色。

#OR223蜜桃荷葉邊：散發粉紅珠光的珊瑚粉。

#PK857櫻桃蝴蝶結：無珠光亮片的桃粉色。

#WT068蕾絲雪紡紗：散發粉色偏光的珍珠白。

#RD422粉鑽亮片裙：散發銀粉亮片的人魚粉。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024夏天美甲推薦：「喫茶美甲」15款，把漂浮汽水、聖代都放到指甲上太可愛

● 2024夏天美甲造型推薦：目不暇給的「極繁主義美甲」，指尖就是藝術遊樂園

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 指甲油, 指彩

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