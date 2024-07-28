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韓星都在畫「發光淚溝」！3步驟畫法臉部輪廓平整飽滿　縮短中庭更減齡

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文／美人圈

近期韓星妝容又有新的趨勢！近期韓星紛紛畫「發光淚溝」，也就是在眼角淚溝部位畫上高光，這個部位畫上高光不僅可以提高眼頭、讓面中輪廓更飽滿，還可以近一步讓鼻型看起來更精緻！下面一起看看怎麼畫淚溝高光、把淚溝打亮技巧學起來吧！

韓星都在畫「發光淚溝」！淚溝高光有什麼優點？

從aespa的Karina到韓星高允貞，都可以發現她們畫上這種「發光淚溝」，也就是在「眼角往下到淚溝部位」進行打亮，在這個位置畫上高光，這樣的畫法不僅可以在視覺上提高眼頭位置，還可以透過高光起到提升面中輪廓、讓輪廓更加緊實，還有縮短中庭的效果。甚至像Karina還直接在眼下三角區大面積高光提亮、以腮紅做銜接，讓整個臉型輪廓更飽滿立體了。

 ▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲aespa Karina。（圖／IG@katarinabluu）

而且在眼角位置先畫上高光，也可以透過明暗對比讓鼻樑更挺，整個妝面來說也會更加輕透，好像散發透明光澤感，妝容更精緻了。

▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

淚溝提亮、淚溝高光畫法

找出正確淚溝高光位置

淚溝提亮、淚溝高光怎麼畫？很重要的就是先找出正確提亮位置！自然光下正面對著鏡子或是手機前置鏡頭，接著臉微微側一邊，觀察一下臉部光影變化，會發現眼頭下方淚溝起始點、靠近鼻樑兩側部位會有一塊發光的位置，那個部位就是最佳打亮點，可以提升臉部整體立體感。

▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲找出正確淚溝高光位置。（圖／小紅書@三肥sugo）

選擇「霧面高光」更自然

淚溝提亮很重要的，就是選擇一塊乾淨的霧面高光，可以含些微細珠光、增加光澤感，但是不建議顆粒過大的珠光，避免顯毛孔角質粗糙。像是粉質細膩的霧面高光或是淺色遮瑕都很推薦，可以很好的增加明亮感，用來提亮也很自然。

▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲選擇乾淨的霧面高光。（圖／IG@wakemake_official）

填補眼角淚溝、延伸過渡面中

找到正確淚溝打亮位置後，用一把乾淨的小刷子沾取霧面高光後，直接填補那塊，注意不要畫到鼻樑陰影部位，相反，可以再稍微往面中區暈染過渡，讓整個眼下部位呈現自然的提亮光澤。

 ▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲用小刷子填補淚溝高光位置。（圖／小紅書@三肥sugo，下同）

完成後對比一下，是不是左右兩邊差異很大？左邊明顯平整度更高、視覺上輪廓更飽滿立體，右邊則比較有凹陷感。

▲淚溝 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 淚溝, 眼妝

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