日本「貓咪藍芽耳機」太萌！開機有喵喵聲、可愛睡姿充電盒超勸敗

文／妞新聞

貓奴們要瘋掉！日本耳機品牌radius推出的貓咪藍芽耳機，不光可愛小巧的外型引起網路關注，大理石紋路的耳機更展現了沉穩的日式美學。同時，耳機內部還搭載了療癒的「喵喵聲」語音系統。仿佛貓咪在耳邊輕喊一樣，叫人怎麼能忍住不拿出魔法小卡！

▲貓咪藍牙耳機。（圖／radius，下同）

由radius出品的NEKO true wireless earphones HP-C28BT總共推出了3個顏色款式，包含神秘黑貓、調皮米克斯、優雅白貓。耳機充電盒的外觀以貓咪縮成一團的睡姿為靈感製作，裡頭的藍芽耳機則是採用超有質感的大理石紋。如同世上每隻貓咪的花紋都是獨一無二，耳機上的大理石紋路也都是隨機形成，詮釋出貓咪個體的獨特性。

耳機內部搭載的語音提示系統，也都由貓咪的叫聲來呈現。無論是在開機、關機、連線時，都能聽到療癒的喵喵聲。雖然一開始可能會分不清出聲音的種類，不過相信大家在熟悉自己認領的小貓（耳機）之後，肯定會越來越上手。此外，只要輕敲耳機上的感應器5次，還可以聽見持續3分鐘的「呼嚕模式」，實在太犯規了！

平時大家也能透過充電盒上的小魚LED來辨別目前所剩的電量，當LED閃爍時就等於吃飯充電的時間到！耳機也兼具IPX4的防水性能，下雨天、運動流汗都不需擔心。想當然地，最基本的免持通話功能也沒有少，充滿著十足的便利性。

儘管近年被進行安樂處分的流浪貓逐漸減少，不過仍有像是動物囤積症、環境因素導致貓咪流離失所的種種問題發生。為了拯救及保護貓咪，只要成功售出一台，radius則會向愛貓協會捐出20日圓。

radius打造的貓咪藍芽耳機NEKO true wireless earphones HP-C28BT售價為8,822日圓（含稅），並預計將在2024年8月發售。好希望台灣也能夠代理啊！

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