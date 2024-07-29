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最新熱門網美打卡點跟上了嗎？ 巨大Q版哥吉拉、全台唯一COACH摩天輪

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暑假期間，花蓮遠雄海洋公園及三井OUTLET PARK台中港分別出現巨大哥吉拉、COACH摩天輪，超級吸睛。（翻攝自花蓮遠雄海洋公園官網、台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

圖文／鏡週刊

全台樂園、商場百貨在暑假期間除了推出不同優惠方案，還使出多種意想不到的「吸睛花招」攬客。比如花蓮遠雄海洋公園出現巨大10公尺高的哥吉拉，三井OUTLET PARK台中港的「台中之星」也與時尚精品COACH聯手推出期間限定摩天輪，吸引民眾搶拍打卡。

近年花蓮遠雄海洋公園逢暑假皆會推出「海洋冰風暴」水花秀，讓民眾透過噴水設備、水槍遊戲清涼一下！今年園區將水花秀升級成大型派對，更聯名《哥吉拉Godzilla》，推出全新主題活動「2024冰風暴怪獸聯盟」，邀來首次在台灣亮相的巨大Q版哥吉拉，一現身就造成搶拍熱潮。

「2024冰風暴怪獸聯盟」是大型水派對，今年活動更聯名《哥吉拉Godzilla》。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

▲「2024冰風暴怪獸聯盟」是大型水派對，今年活動更聯名《哥吉拉Godzilla》。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

「2024冰風暴怪獸聯盟」不僅邀請來十公尺高的哥吉拉，還有「哥吉拉主題餐廳」有哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉、機械哥吉拉、拉頓等明星怪獸通通現蹤！當然還有期間限定、由日本東寶公司原廠授權兩公尺高的大型哥吉拉模型，同樣也是全台首次亮相。另外還有各種期間限定哥吉拉商品，如T恤、毛巾、浴巾、毛巾、馬克杯及餐具等等，等著哥吉拉粉來收藏。

巨大哥吉拉是Q版造型。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

▲巨大哥吉拉是Q版造型。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

在期間限定的水花秀大型派對中，園區推出每天兩場酷涼水花，現場有超狂清涼水砲、酷涼冰塊派對，還搬來水砲、冰雪、大水槍、水車等設備，眾多舞者與遊客同樂，絕對消暑透心涼。

期間有多種限定哥吉拉商品。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

▲期間有多種限定哥吉拉商品。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

記得在主題餐廳裡點一份哥吉拉套餐。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

▲記得在主題餐廳裡點一份哥吉拉套餐。（翻攝花蓮遠雄海洋公園官網）

花蓮海洋公園在暑假期間，門票部分也有優惠。即日起至8月31日，現場臨櫃購票全票只要890元（原價990元），且12歲以下學童入免費（須出示證件）；7、8月壽星與友人兩人同行，壽星本人可享免費入園優惠，同行親友臨櫃購票享699元，一組限購4張票。

三井OUTLET PARK台中港「台中之星摩天輪」最近換新裝。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

▲三井OUTLET PARK台中港「台中之星摩天輪」最近換新裝。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

除了巨大哥吉拉現身花蓮，三井OUTLET PARK台中港的「台中之星摩天輪」也是近來很夯的拍照打卡點。許多民眾近來都發現摩天輪換上新裝，原來是台中之星與時尚精品品牌「COACH」攜手打造「全台唯一聯名摩天輪」，將車廂外觀改成鮮豔的黃色，車廂裡還有品牌LOGO的抱枕、手牌卡供搭乘的民眾拍照，讓網友們直呼實在是太可愛了！

連摩天輪車廂裡都有品牌設計，供搭乘民眾拍照。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

▲連摩天輪車廂裡都有品牌設計，供搭乘民眾拍照。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

搭乘完COACH摩天輪，可別忘了周邊同品牌、同色系的巨大手袋藝術裝置，同樣是超級好拍；此外，在聯名展出期間前往「COACH」台中三井海港購物中心門市，消費不限金額就送「品牌夏日冰棒」，有著大大黃色C字的冰棒，好拍又消暑。

周邊也有「COACH」相關的裝置藝術，也可拍照留念。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

▲周邊也有「COACH」相關的裝置藝術，也可拍照留念。（翻攝台中之星摩天輪三井OUTLET PARK台中港官方粉絲團）

花蓮遠雄海洋公園

  • 地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號
  • 電話：03-812-3199
  • 營業時間：09：00～17：00
  • 票價：全票990元、學生票890元、學童票690元
  • 備註：「2024冰風暴怪獸聯盟」活動為即日起至8月31日

台中之星摩天輪

  • 地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
  • 電話：0928-660-600
  • 營業時間：11：00～21：00，週六、日10：30～21：00。
  • 票價：週一至五成人170元、兒童120元、博幼票100元；週六、日及國定假日成人220元、兒童170元、博幼票100元。

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關鍵字：

鏡週刊, 哥吉拉, COACH, 摩天輪

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