fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢7／29～8／4　雙魚的好朋友就是精神靠山

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

溝通互動宮位壓力重重，這周牡羊座持續在火星施加壓力之下，遇到瘋子的機率增高，就算有理也未必說得清，與人相處得多一點同理心，人際運小低落，但也是一個與自己獨處，學習自得其樂的時機。感情表現並不穩定，與情人之間的相處看起來順遂，但彼此在相處上的眉眉角角還有許多需要妥協和讓步的地方。

金牛 4.21～5.20

太陽金星合相於田宅宮位，對金牛座而言可說是宅氣縱橫，比起出外趴趴走，更適合待在室內從事知性活動，藉著金星的優雅能量助旺感情，與情人、心上人相約看展、看電影都是十分加分的選擇。出差外出要注意與人約定的時間，減少遠遊行程也能少點麻煩上身。此時投資運勢轉為低靡，最好別輕易拿自己的辛苦錢開玩笑。

雙子 5.21～6.20

只要做正事就提不起勁，但吃喝玩樂就精神百倍，雙子這周「好玩懶做」的症頭十分明顯，不過金星加持下，玩樂未必是壞事，多點娛樂活動不僅能為你帶來高人氣，還能適時打破與情人之間的無形隔閡，是這周最佳的愛情解藥。只不過有一好沒兩好，這周得控好金錢花費，注意收支的平衡，別一時興起讓荷包破大洞喔！

巨蟹 6.21～7.21

宮位中出現火日包夾情況，要特別注意不知不覺之下的失誤，特別是金錢上某些金額不大的小筆花費乍看不痛不癢，卻很可能會是巨蟹座這周荷包兵敗如山倒的核心問題。金錢之外，這周感情動向也十分令人注目，建議蟹蟹凡事低調，避開眾目睽睽之下的種種評價，暫且放下旁人的價值觀與指指點點，勇敢一點做自己吧！

獅子 7.22～8.22

太陽、金星在獅子座本命宮位以合相之姿持續散發正面能量，這周獅子運勢銳不可擋，能以群眾號召與渲染力達成目標，工作上群策群力打團體戰術會是成功契機，感情上則要避免陷入單方面的猜疑，單身者透過朋友轉答、告白的成功機會將大大高於自己單刀直入的溝通，愈是重要的時刻愈需要朋友提攜相助！

處女 8.23～9.22

這周處女座將漸漸找回屬於你睿智又知性的一面，由於本命宮位水星力量在本周全然釋放，社交場合中機靈聰慧的反應力將讓你魅力倍增，單身者能憑藉著相同的興趣與嗜好，拉近心上人的距離，不過朋友之間相處雖然融洽，仍要預防自己過於好辯的習慣，認真把朋友的勸告聽進心裡，別再一張嘴否認到底啦！

天秤 9.23～10.22

總愛講求公平的天秤，這周不妨把「平衡控」的症頭針對自己，得特別注意調節工作玩樂與休息之間的拿捏，太繁忙的工作有時過勞的除了身體，還有心理；太頻繁的玩耍娛樂，對你來說又可能是另一種耗損，這個夏日季節可以試著收斂一些。此外情人之間默契與日俱增，生活中互信互諒是讓感情升等的不二法門。

天蠍 10.23～11.22

一味的專注在拼事業衝理想，是不是也該撥出一些心思在自己身上呢？太陽這周在天蠍座第十宮位持續燃燒，工作手到擒來、成就滿滿，想做的事源源不絕，然而過度的付出已默默形成一股壓力，得關照自己的健康狀況，特別是膚況氣色，別讓美麗打了折。感情上，單身者詢問度水漲船高，自信是讓你自帶魅力的秘訣。

射手 11.23～12.21

水星在射手的事業宮位散發光芒，除了適時緩解火星、土星帶來的煩燥外，還能加強金星的柔軟力，這周射手能在職場上盡情的揮灑自己的才情與強項，眼前遇到的麻煩障礙非但不會阻擋你，反而能成為你展現強項的舞台。唯獨感情上仍然以付出、耕耘居多，別妄想著一開口告白就搞定，仍需要你展現戀愛的決心。

摩羯 12.22～1.19

雖然每一周都看似走進擺脫負運的新開始，但其實土海冥的陰影仍殘存，這周摩羯任何事都別想得太一廂情願，特別是已經說定的事可能出現變化，不論是人際或感情上都要保留一點，避免失望情緒影響生活。與情人之間各忙各的狀況愈來愈多，關係穩定但似乎少了點心動。至於單身者桃花不多，能主動就別太矜持啦。

水瓶 1.20～2.18

行星退行帶來的碰撞效應仍持續，水瓶的特立獨行在別人眼中很可能是一種不合群，這周的你別再推拒朋友的邀約，畢竟你「得先走進世界，才能找到自己的世界」，試著打破內心的藩籬，人際運才能止跌。感情上起起落落，可能與情人溝通陷瓶頸，別一味只想說服對方，也許你才是那個關係中該順從的人喔！

雙魚 2.19～3.20

金星、太陽持續撐腰，雙魚座活絡但溫和有禮的應答模式將可望使你終止社交邊緣的狀態，好朋友是你近期相當重要的精神靠山，特別是在工作受挫時，朋友會為你帶來惡運逆轉的機會。單身者愛情機會來來去去沒有期待就不會有傷害；戀愛進行中的魚兒「共好」效應明顯，一起進行運動或飲控計畫，不但能增進感情，更能為健康加分。

延伸閱讀

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 好脾氣但吵架勇猛的3星座！射手瞬間難掌控、TOP1強硬又狠辣

● 你的星座上榜了嗎？極度不好惹、愈老愈美星座大排行 Top 3！

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

家中雜物多造成壓力　4類物品先清「立即紓壓」

家中雜物多造成壓力　4類物品先清「立即紓壓」

專家教戰驅蟎「只要2招就有效」　免花大錢買除蟎機

專家教戰驅蟎「只要2招就有效」　免花大錢買除蟎機

戴資穎奧運幸運首飾戴好戴滿開紅盤　金耳扣超時髦

戴資穎奧運幸運首飾戴好戴滿開紅盤　金耳扣超時髦

女生必喝！營養師曝「喝水果醋」3大好處　幫助瘦身還能變美 夏天「藏小腹穿搭」技巧！找出肚子多肉區　避開NG褲型立刻顯瘦5公斤 英國跳水王子登封大秀六塊肌人魚線！除了織毛線還會拍帥照超圈粉 日本「貓咪藍芽耳機」太萌！開機有喵喵聲、可愛睡姿充電盒超勸敗 破奧運男子400米個人混合泳紀錄　陽光男早被LV、歐米茄簽下 8種舉動容易不得老闆緣　社會走跳有自覺好辦事 星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面