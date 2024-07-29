安格斯12星座一周運勢7／29～8／4　雙魚的好朋友就是精神靠山

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



溝通互動宮位壓力重重，這周牡羊座持續在火星施加壓力之下，遇到瘋子的機率增高，就算有理也未必說得清，與人相處得多一點同理心，人際運小低落，但也是一個與自己獨處，學習自得其樂的時機。感情表現並不穩定，與情人之間的相處看起來順遂，但彼此在相處上的眉眉角角還有許多需要妥協和讓步的地方。

金牛 4.21～5.20



太陽金星合相於田宅宮位，對金牛座而言可說是宅氣縱橫，比起出外趴趴走，更適合待在室內從事知性活動，藉著金星的優雅能量助旺感情，與情人、心上人相約看展、看電影都是十分加分的選擇。出差外出要注意與人約定的時間，減少遠遊行程也能少點麻煩上身。此時投資運勢轉為低靡，最好別輕易拿自己的辛苦錢開玩笑。

雙子 5.21～6.20



只要做正事就提不起勁，但吃喝玩樂就精神百倍，雙子這周「好玩懶做」的症頭十分明顯，不過金星加持下，玩樂未必是壞事，多點娛樂活動不僅能為你帶來高人氣，還能適時打破與情人之間的無形隔閡，是這周最佳的愛情解藥。只不過有一好沒兩好，這周得控好金錢花費，注意收支的平衡，別一時興起讓荷包破大洞喔！

巨蟹 6.21～7.21



宮位中出現火日包夾情況，要特別注意不知不覺之下的失誤，特別是金錢上某些金額不大的小筆花費乍看不痛不癢，卻很可能會是巨蟹座這周荷包兵敗如山倒的核心問題。金錢之外，這周感情動向也十分令人注目，建議蟹蟹凡事低調，避開眾目睽睽之下的種種評價，暫且放下旁人的價值觀與指指點點，勇敢一點做自己吧！

獅子 7.22～8.22



太陽、金星在獅子座本命宮位以合相之姿持續散發正面能量，這周獅子運勢銳不可擋，能以群眾號召與渲染力達成目標，工作上群策群力打團體戰術會是成功契機，感情上則要避免陷入單方面的猜疑，單身者透過朋友轉答、告白的成功機會將大大高於自己單刀直入的溝通，愈是重要的時刻愈需要朋友提攜相助！

處女 8.23～9.22



這周處女座將漸漸找回屬於你睿智又知性的一面，由於本命宮位水星力量在本周全然釋放，社交場合中機靈聰慧的反應力將讓你魅力倍增，單身者能憑藉著相同的興趣與嗜好，拉近心上人的距離，不過朋友之間相處雖然融洽，仍要預防自己過於好辯的習慣，認真把朋友的勸告聽進心裡，別再一張嘴否認到底啦！

天秤 9.23～10.22



總愛講求公平的天秤，這周不妨把「平衡控」的症頭針對自己，得特別注意調節工作玩樂與休息之間的拿捏，太繁忙的工作有時過勞的除了身體，還有心理；太頻繁的玩耍娛樂，對你來說又可能是另一種耗損，這個夏日季節可以試著收斂一些。此外情人之間默契與日俱增，生活中互信互諒是讓感情升等的不二法門。

天蠍 10.23～11.22



一味的專注在拼事業衝理想，是不是也該撥出一些心思在自己身上呢？太陽這周在天蠍座第十宮位持續燃燒，工作手到擒來、成就滿滿，想做的事源源不絕，然而過度的付出已默默形成一股壓力，得關照自己的健康狀況，特別是膚況氣色，別讓美麗打了折。感情上，單身者詢問度水漲船高，自信是讓你自帶魅力的秘訣。

射手 11.23～12.21



水星在射手的事業宮位散發光芒，除了適時緩解火星、土星帶來的煩燥外，還能加強金星的柔軟力，這周射手能在職場上盡情的揮灑自己的才情與強項，眼前遇到的麻煩障礙非但不會阻擋你，反而能成為你展現強項的舞台。唯獨感情上仍然以付出、耕耘居多，別妄想著一開口告白就搞定，仍需要你展現戀愛的決心。

摩羯 12.22～1.19



雖然每一周都看似走進擺脫負運的新開始，但其實土海冥的陰影仍殘存，這周摩羯任何事都別想得太一廂情願，特別是已經說定的事可能出現變化，不論是人際或感情上都要保留一點，避免失望情緒影響生活。與情人之間各忙各的狀況愈來愈多，關係穩定但似乎少了點心動。至於單身者桃花不多，能主動就別太矜持啦。

水瓶 1.20～2.18

行星退行帶來的碰撞效應仍持續，水瓶的特立獨行在別人眼中很可能是一種不合群，這周的你別再推拒朋友的邀約，畢竟你「得先走進世界，才能找到自己的世界」，試著打破內心的藩籬，人際運才能止跌。感情上起起落落，可能與情人溝通陷瓶頸，別一味只想說服對方，也許你才是那個關係中該順從的人喔！

雙魚 2.19～3.20

金星、太陽持續撐腰，雙魚座活絡但溫和有禮的應答模式將可望使你終止社交邊緣的狀態，好朋友是你近期相當重要的精神靠山，特別是在工作受挫時，朋友會為你帶來惡運逆轉的機會。單身者愛情機會來來去去沒有期待就不會有傷害；戀愛進行中的魚兒「共好」效應明顯，一起進行運動或飲控計畫，不但能增進感情，更能為健康加分。

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