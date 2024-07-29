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巴黎奧運「最美志工服」揭秘！來自連鎖平價品牌　台灣人也上身

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記者鮑璿安／綜合報導

全民瘋巴黎奧運，除了開幕典禮上各大國家代表隊的進場服受到關注以外，本屆志工服也有巧思，法國迪卡儂作為巴黎奧運官方指定的合作夥伴，特別為志工量身打造高機能制服，以永續和奧運精神為主軸，現在就來揭曉其中亮點。

▲▼ 迪卡儂。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂。（圖／品牌提供）

▲法國迪卡儂作為巴黎奧運官方指定的合作夥伴，特別為志工量身打造高機能制服。（圖／品牌提供）

本屆奧運志工共吸引了世界各地約30萬人報名，最終徵選出45,000人，當中也包括多位來自台灣的志工，負責奧運期間的嘉賓引導、接待等工作，而他們的制服就是迪卡儂所提供。全套行頭非常齊全，以水藍色調為主軸，包含頭巾、T恤、防風背心、長短可調節褲裝、襪子、運動鞋、腰包及手提包等單品，兼具輕薄和防水機能性，並融合奧運精神與永續環保理念，印製上專屬的「PARIS 2024」字樣，成為巴黎奧運最耀眼的門面，帶來煥然一新的風格。

▲▼ 迪卡儂。（圖／品牌提供）

▲跑鞋品牌Kiprun邀請到兩屆奧運獎牌得主Paul Chelimo共同參與研發設計，由台灣製造的全長碳纖維跑鞋KD900X。（圖／品牌提供）

同時，為讓台灣消費者入手競賽級專業運動產品，跑鞋品牌Kiprun邀請到兩屆奧運獎牌得主Paul Chelimo共同參與研發設計，由台灣製造的全長碳纖維跑鞋KD900X，經過馬拉松選手實測耐跑超過 1,500 公里，是眾多跑者矚目的焦點。

▲▼陳昊森。（圖／品牌提供）

▲GEL-NYC 2055。（圖／品牌提供）

▲▼陳昊森。（圖／品牌提供）

▲科技流線外型與經典復古融合 GEL-NYC 2055 打造千禧新紀元。（圖／品牌提供）

同時，ASICS 發表全新混血鞋型GEL-NYC 2055，設計靈感源於 2000 年代初期推出的多款亞瑟士經典慢跑鞋，鞋面結構參考了 GT-2050 和 GT-2060，因此帶有混血設計感，以網眼結構為基底，結合異材質拼接與撞色設計；中底則採用 GEL-CUMULUS 16 的模具系統提供極佳的舒適緩震效果，性能方面也不可小覷。此次共推出復古金、晨曦銀、海洋藍、森林綠四色，讓虎爪線條更加鮮明立體，展現嶄新時尚魅力。

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關鍵字：

巴黎奧運, 迪卡儂, 志工制服, 奧運精神, 環保

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