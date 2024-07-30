滑板王子堀米雄斗奪金「腳下NIKE聯名鞋」翻4倍！私下LV男神穿搭曝光

記者鮑璿安／綜合報導

首位奪下奧運滑板金牌的日本男子滑板選手堀米雄斗，在巴黎奧運再次展現神技又摘一金，而他當時出戰就穿著自己與 Nike SB Dunk Low 的聯名滑板鞋，讓這雙聯名鞋如今價格飆高，在知名交易平台上的售價達到7.5萬日圓（15,918台幣），幾乎翻了5倍之多。





▲堀米雄斗 x Nike SB Dunk Low鞋款「Wolf Grey」 。（圖／翻攝自IG）

巴黎奧運滑板賽事中，堀米雄斗以97.08的高分打破了奧運紀錄，成功奪金達到二連霸，也讓腳上的聯名鞋意外成為關注焦點，鞋款是堀米雄斗 x Nike SB Dunk Low鞋款「Wolf Grey」，以灰色麂皮碰撞橄欖綠Swoosh Logo脫穎而出，鞋身獨特的羽毛標誌則是堀米雄斗的家徽標誌，形成絕無僅有的夢幻呼應。這雙鞋在去年2023年8月發售，當時售價為17600日圓（約3750台幣），現今堀米雄斗二度奪金，讓鞋款在交易平台上價格翻倍，標價7.8萬日圓，逼近天價。

堀米雄斗私下是潮男一枚，與時尚圈也維持密切互動，他不光受邀出席路易威登（Louis Vuitton）活動，今年1月前往巴黎看2024秋冬男裝系列大秀，也拍攝了帥氣形象照，展現有別於賽場的男神魅力。