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第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀

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記者鮑璿安／綜合報導

很多人對自己的真實個性不確定，進而連愛情觀也變得難以摸索，南韓爆紅一款「落葉心理測驗」，根據散落在地上的葉片，第一直覺選出你認定的那一種，據說就能測出潛藏個性，一起來看看！

某天你在林間小路散步，隨手撿起一片落葉，第一直覺是以下哪一種？

①紅楓葉

②黃銀杏葉

③小葉

④大梧桐葉

分割線下有解答

分割線下有解答

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1. 選擇「紅楓葉」的人，精力充沛、充滿激情

選擇紅楓葉代表你是熱情向上的人，不願意被現實所捆綁，努力實現自己的理想，也因為充滿活力，所以有時候情緒來得太快，連自己也控制不住，對於感情也是一樣，愛上了就積極去爭取，是敢愛敢恨的人。

2. 選擇「黃銀杏葉」的人，意志堅強、勤奮

你生來就有完美主義，喜歡競爭的同時，還沒有達到目標之前是不願意屈服的。對於感情則是恰巧相反，你嚮往著童話版的初戀愛情，很常將情人放在首要位置。

3. 選擇「小葉」的人，擁有柔軟的內心

你隨時隨地都維持著良好的形象，與朋友、同事之間有很好的關係，因為柔軟的內心，面對愛情也是一樣，即便一直要配合他人也都不會發牢騷，是很好相處的人。

4. 選擇「大梧桐葉」的人，喜歡待在家裡做自己的主人

你是十足的居家派，比起出去玩更喜歡待在家裡放鬆，也因為偏向於藝術家性格，認識久了的人才會發現你的潛藏魅力，而且就算是有了喜歡的人，你也不會表明態度，藏很深等待他人慢慢來打破。

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關鍵字：

心理測驗, 個性, 落葉, 南韓, 熱門

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