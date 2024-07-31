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父親節蛋糕熱量排行榜曝光！營養師教「健康吃不長胖」4秘訣

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▲▼營養師教父親節蛋糕健康吃秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師教選對蛋糕減少熱量，吃得開心也能減少負擔不怕胖。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

父親節倒數中，除了訂好餐廳，你的父親節蛋糕也預定好了嗎？知名營養師高敏敏就曝光熱門蛋糕的熱量排行榜，並分享讓蛋糕吃得更健康的4秘訣，教你挑對蛋糕減少熱量、糖分，吃得開心的同時，減少負擔也不怕胖。

▲▼營養師教父親節蛋糕健康吃秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

首先，高敏敏列出常見的蛋糕種類熱量排行榜，可以看到近年來很夯的法式千層蛋糕，一顆（900g）熱量就直接超過2700大卡，拿下熱量排行冠軍。當然蛋糕通常都是全家人分著吃，可依造個人習慣看切成幾塊，來計算一片蛋糕的熱量。

除了注意熱量，高敏敏提醒蛋糕中的糖分也需要注意，依衛福部建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下，假設每日攝取2000Kcal，那麼糖攝取應低於200Kcal，更可以控制在大約是25到50g的量。

▲▼營養師教父親節蛋糕健康吃秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

最後，高敏敏也分享讓父親節蛋糕吃得更健康的4秘訣。

＃選質地蓬鬆的蛋糕

這類型蛋糕熱量較低，多以雞蛋、牛奶等原型食材為主。

＃避開高油脂、高糖內餡

像是卡士達醬、慕斯、紅豆餡等高油脂、高糖內餡，最好少選。

▲▼營養師教父親節蛋糕健康吃秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃減少蛋糕上過多的裝飾

像是糖衣、翻糖、馬卡龍等裝飾，能少則少，以原味或是水果口味作為替代。

＃挑選合適大小，一起分食

挑選蛋糕時，以適合大小為主，並且一起分食，分散熱量的同時，也共享歡樂。 

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關鍵字：

父親節, 蛋糕, 熱量, 糖分, 排行榜, 健康吃, 秘訣, 挑選, 發胖, 營養師, 高敏敏

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