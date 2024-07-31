擺脫油膩、頭臭味！皮膚科醫師教「夏日養護5法則」　正確清潔才有效

▲皮膚科醫師分享夏日5大頭皮養護法則教正確清潔頭皮，恢復蓬鬆豐盈髮絲。（圖／翻攝IG@ haeny_gram、@abib.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏季高溫不斷飆升，不僅臉部狂出油，頭皮出油也明顯增加，剛出門沒多久，頭髮就又油膩又濕黏，甚至還會散發頭氣臭味，即使每天洗頭都沒用！皮膚科蔡逸姍醫師點名夏季頭皮易出油，高溫悶熱和生活習慣都是主因，想維持頭皮健康清爽，做好正確潔淨養護頭皮很重要。她就分享夏日油頭的5大養護法則，教你從根源做好控油、潔淨，擺脫油光、搔癢和頭皮異味等困擾。

蔡醫師指出，「夏季是皮膚科門診的旺季，許多人因頭皮出油、發癢、毛囊炎前來就診。氣候高溫悶熱，當皮脂腺分泌旺盛，頭皮出油量也會跟著增加；加上現代人手機不離身，長期熬夜晚睡，生活習慣、睡眠作息品質也是導致頭皮出油的原因，其中男性因雄性荷爾蒙影響，促使頭皮分泌油脂較旺盛，頭皮普遍相對較為容易出油」。

想維持頭皮清爽，建議應做好日常頭皮養護，使用正確適合且具有溫和舒緩、深層清潔、軟化角質的洗髮產品，搭配養生作息與健康飲食，是維持頭皮健康的養護關鍵。

而維持頭皮健康，蔡醫師提醒，最重要的第一步是「洗對且洗乾淨」，正確選用成分單純、洗淨力適中的洗髮精，將頭皮毛孔髒污溫和洗淨，讓頭皮清爽不黏膩。

蔡醫師進一步說明：「溫和潔淨頭皮是維持髮肌健康的重要關鍵，當頭皮清潔不當時，可能導致油脂、皮屑堆積，衍生出油、反覆發炎、泛紅搔癢等頭皮問題，應慎選洗髮產品成份與質地，進行正確的頭皮養護清潔」。

另外，夏季高溫炎熱，通勤機車族長時間戶外曝曬，頭皮出油者特別容易紅癢或致發毛囊炎。蔡醫師也給出5個夏日頭皮養護建議，教你做好正確潔淨養護頭皮，自然擺脫油頭，舒爽度過炎熱夏季。

1.應定期清潔、更換安全帽內襯。



2.外出時建議撐傘或戴帽子，幫助防曬、降溫。



3.避免因為出油而過度增加洗髮頻率、使用過燙的水溫清潔，以免加速頭皮崩壞。即使是油性頭皮，每日洗髮最多1次，不宜過度清潔。



4.使用適合自己膚質的溫和洗髮精。



5.洗完頭應儘速吹乾，避免細菌在潮濕環境下孳生。

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專為頭皮養護所研發的前導洗髮精，獨特液態劑型，能快速浸潤、包覆軟化角質，溫和舒緩調理頭皮健康，蘊含明星成份-小分子甘草次酸複合物，協助肌膚調理舒緩，提升頭皮防護力，搭配5α酯化鱷梨油與鋸棕櫚酊，調理頭皮出油，加上植萃檸檬酸與甘醇酸，軟化頑劣固態油脂，洗後頭皮輕盈舒暢，髮根強健又蓬鬆。

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於洗髮前使用，宛如頭皮的吸油面膜，透過普羅旺斯歐薄荷萃取有效沁涼紓壓，結合能淨化髒污吸附油污的活性碳、幫助吸附多餘皮脂的活膚鋅，天然蔗糖微粒有效深層潔淨頭皮，搭配指腹輕揉按摩，溫和去除頭皮老廢角質、舒緩清潔頭皮，把阻塞的毛囊瞬間清空。

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Oribe推出專為油性頭皮設計的全新「舒活頭皮清爽重現系列」，從髮肌微生態概念出發，減少多餘油脂分泌並長效延續洗髮後乾淨輕爽感受，即使在炎熱天氣中也能保持秀髮輕盈蓬鬆。其中舒活頭皮清爽重現香波洗髮露，添加綠海藻與糖源益生元，能溫和潔淨髮絲和頭皮，同時有效減少和控制頭皮油脂分泌，維持頭皮微生態平衡。

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Rene Furterer明星級熱賣涼感髮浴，清潔、防禦雙管齊下，蘊含紫苑草萃取菁華、薄荷精油、桉樹精油，溫和清潔同時沁涼髮膚，舒緩髮膚不適狀態，高濃度天然植萃精油，可去除髮絲不良氣味，同時強健髮膚，維持頭皮平衡及健康，洗後髮絲輕盈蓬鬆不扁塌。