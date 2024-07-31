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一吃消暑解熱！營養師曝「9大補水食物」　自帶涼感還能消水腫

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▲▼ 營養師曝消暑解熱的「9大補水食物」。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦炎熱夏天可以吃些高含水食物，幫助消暑解熱。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

連日高溫悶熱，你也熱到不行嗎？口乾舌燥、皮膚乾癢、甚至腦筋也跟著混沌，就想狂灌冰水消暑？知名營養師高敏敏就分享能幫助消暑解熱的9種「補水食物」，含水量都很高，一吃自帶涼感，有的還能利尿、解水腫，或是降血壓、助代謝。

＃冬瓜：含水量96.9%

應該不少人都有經驗，喝了冬瓜湯後就會常常想跑廁所，就是因為冬瓜的含鉀量非常豐富，每100g冬瓜就有165mg鉀、含水量為96.9g。可以幫助利尿、解水腫，所以如果夏天發現臉腫腫的，就來碗冬瓜湯吧！

＃黃瓜：含水量96%

瓜類通常含水量都會比較高，每100g黃瓜就有高達96g的水分，且補充水份之餘也可以補充膳食纖維，每100g的黃瓜有著1.3g膳食纖維。另外黃瓜可以冰在冰箱，吃起來除了補水也自帶涼感，隨身攜帶直接吃也很方便，夏天如果食慾不振，可以靠黃瓜來補。

▲▼ 營養師曝消暑解熱的「9大補水食物」。（圖／示意圖／達志影像）

＃生菜：含水量95%

面對夏日酷暑，不少人都愛來一盤水果生菜沙拉，生菜不只清爽涼口，還能補足膳食纖維和維生素C，是很棒的營養來源。

＃絲瓜：含水量94.6%

絲瓜炒起來水水的，就是因為絲瓜自帶豐富的水分，每100g的絲瓜含水量高達94.6g，豐富的水分可以幫助解熱、防中暑，而吃絲瓜補水之外，也能補充膳食纖維，是防暑解熱的好食材。

▲▼ 營養師曝消暑解熱的「9大補水食物」。（圖／示意圖／達志影像）

＃大番茄：含水量94.5%

夏天來一顆大番茄可以退火解暑，隨身帶著走也可以很輕鬆的補足蔬菜量，重點是番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，烹調加工過後反而更容易釋放出營養素、更容易吸收。

▲▼ 營養師曝消暑解熱的「9大補水食物」。（圖／示意圖／達志影像）

＃苦瓜：含水量94.3%

苦瓜能清胃解毒，幫助健胃、助代謝之外，苦瓜也含有豐富的維他命C，每100g就含有53mg，可以幫助提升身體免疫力。

＃海帶：含水量93.8%

海帶有著豐富營養素，尤其含鉀量豐富。可以幫助降血壓，降血壓之餘也能除積熱。

＃青椒：含水量92.2%

青椒除了含水量高，還有清心解熱的功能，此外青椒纖維高，可以幫助排便、促進體內代謝。

▲▼ 營養師曝消暑解熱的「9大補水食物」。（圖／示意圖／達志影像）

＃西瓜：含水量90.8%

雖說西瓜的含水量不是最高，但因為可以直接吃下去，就會有透心涼的感覺，除了補水外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑。

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關鍵字：

消暑, 解熱, 補水, 涼感, 高含水, 食物, 營養師, 高敏敏

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