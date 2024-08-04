南韓女明星同款香水加進清單！Jisoo最愛Miss Dior、Rosé愛香又美又颯

文／美人圈

穿上適合的香水，更能為自己增加獨特的記憶點，即使不透過言語展示自己的個性，可以說是我們的第二張名片。以下統整了6款南韓當紅女星愛用香水，噴上明星同款香水，也能打造相似的氣質氛圍，快來看看加進自己的香水清單吧！

韓國女星同款香水

Jisoo's Pick：DIOR - Miss Dior

主要香調：花香調

前調：甜橙、柑橘

中調：格拉斯玫瑰、五月玫瑰、鈴蘭

尾調：廣藿香

DIOR全球品牌大使Jisoo，最愛的香水也就是Miss Dior花漾迪奧淡香水，穿上後簡直加深小公主本人的印象，溫柔俏皮又迷人。令人感到的清新活力花香，優雅的格拉斯玫瑰和新鮮鈴蘭輕如薄紗襯裙，中調的果香散發出優雅、充滿活力的氣息，而尾調柔美的花香，則像是反映了幸福而閃耀的愛情和生活。

▲迪奧Miss Dior，NT$2,650／30ml。（圖／IG @sooyaaa__）

Jennie's Pick：TAMBURINS - CHAMO

主要香調：鼠尾草、洋甘菊、水、紙莎草、琥珀、麝香、Blond Wood LALE

前調：蘋果、尤加利、香檸檬

中調：白鬱金香、合歡花、海洋元素

尾調：皮革、檀香、麝香、椰子

如同他們的品牌概念，CHAMO是一款很中性的香味，男女皆可使用。後調的清爽洋甘菊，配上微苦澀的鼠尾草，營造出滿滿的冬天感，優雅木質香調融合柔軟麝香，讓人彷彿待在雪中小木屋裡的火爐旁，寧靜而溫暖。翻遍全網幾乎沒有看到CHAMO的負評，是可以放心盲買的一款，也難怪會是Jennie的NO.1 Pick，果然走珍妮的路是準沒錯的！

▲TAMBURINS-CHAMO，₩139,000／50ml。（圖／TAMBURINS、IG@jennierubyjane）

Rosé's Pick：YSL - 自由不羈淡香水

主要香調：茶香清新調、花香調

前調：佛手柑、梨子、蘋果

中調：薰衣草、摩洛哥橙花、白茶、沁涼鈴蘭

尾調：麝香、香草、龍涎香

自由不羈淡香水比同系列的淡香精更清淡一些，整體是走比較溫和的路線，相當適合春夏。前調柑橘和薰衣草的乾淨活潑氣息，融合中尾調的橙花和香草，給人清雅的韻味，最後出現的鈴蘭跟茉莉，更像是在告訴大家我性格明亮大方，但也不失優雅性感，如同Rosé在舞台上的表現一樣，又美又颯。

▲YSL - 自由不羈淡香水，NT$4,350／50ml。（圖／IG@roses_are_rosie、VOGUE KOREA）

張員瑛's Pick：YSL - 慾望巴黎淡香精

主要香調：柑苔花果調

前調：佛手柑、覆盆子、草莓、西洋梨

中調：柑苔調、曼陀羅花、牡丹、茉莉

尾調：麝香、曼陀羅花、廣藿香

慾望巴黎淡香精以「巴黎」為靈感，將令人迷眩的曼陀羅花與廣藿香香氛，融入柑苔調中，彷彿穿梭於巴黎街道陷入熱戀，激起無法克制的情感慾望，緊緊擄獲著我們的身心靈，讓我們為愛沉醉、大膽煽情。張員瑛在IZ*ONE時期的綜藝中也提及過這支，當時表示天天都帶在身上，覺得有種草莓的香氣非常喜歡！同時也是張員瑛唯一公開表示喜歡的非廣告合作之愛用香水。

▲YSL - 慾望巴黎淡香精，NT$4,850／50ml。（圖／IG@for_everyoung10、Youtube@official IZ*ONE）

NINGNING's Pick：Tom Ford - White Suede

主要香調：木質花香調

前調：茶葉、百里香

中調：玫瑰、藏紅花、鈴蘭

尾調：乳香、琥珀、檀香木、麝香、絨面革

Tom Ford的私人調香系列經典白麝香，整體香調以柔軟的布料為出發，以皮革的迷人氣息，散發出一種溫暖與純白的寧靜感，尾調的濃郁乳香與深邃的藏紅花，烘托著香氛麝香的主體，優雅貫穿全身，就好像在南法鄉間午後剛洗完澡，身上裹著厚實的浴袍，肆意曬著太陽，慵懶暖意冉冉浮現，是一支男女都可以穿的中性香。aespa的NINGNING也在VOGUE的what's in my bag影片採訪中提到：「聞到Tom Ford經典白麝香，會想起在美國遊樂園時的場景。」

▲Tom Ford - White Suede，NT$6,850／50ml 。（圖／IG@imnotningning）

葉舒華's Pick｜Diptyque - 玫瑰之水淡香水

主要香調：玫瑰香氣、淡淡的果香，還有帶點酸調的綠香

前調：荔枝、黑醋栗、佛手柑

中調： 大馬士革玫瑰、摩洛哥玫瑰

尾調：麝香、雪松、蜜糖

前調的荔枝、佛手柑完美地調合了摩洛哥玫瑰與大馬士革玫瑰，到了尾調則會有溫暖的麝香及雪松浮出，凸顯兩款玫瑰香氛的獨特之處，讓整體香氣更為濃郁，是優雅別緻的玫瑰香氣，帶著樸實卻具強烈存在感。舒華也曾在IG直播上提及這支，表示愛到就算弄丟了，也要立刻再買一瓶，不然會不心安，由此可見舒華對這瓶是真的非常喜歡。

▲Diptyque - 玫瑰之水淡香水，NT$3,800／50ml。（圖／IG@yeh.shaa_）

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