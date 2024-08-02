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IVE張員瑛眨眼和Hello Kitty齊賣萌　逆天長腿太吸睛

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▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲張員瑛俏皮眨眼與Hello Kitty比可愛。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子團體IVE成員張員瑛模樣甜美，被封為「人間洋娃娃」，19歲的她人氣很旺，不僅是義大利精品Miu Miu大使，也是南韓純素彩妝品牌AMUSE代言人，近期她為AMUSE慶祝Hello Kitty誕生50周年推出的聯名款拍攝廣告，擁有107公分傲人長腿的她穿迷你牛仔短裙入鏡，搭配網襪與紅鞋非常吸睛，再抱著Hello Kitty大玩偶，可愛指數破表。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲張員瑛一身俏麗迷你裙裝扮拍攝南韓彩妝品牌AMUSE與Hello Kitty聯名款廣告。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

為呼應Hello Kitty代表的紅色，張員瑛特別戴上紅色蓓蕾帽與蝴蝶結，再與一桌子的AMUSE與Kitty聯名的九宮格眼影盤、果凍唇釉、氣墊粉餅等，以及鏡子、刷子、貼紙等周邊商品合影，她擺出俏皮地眨眼表情，和Kitty一起賣萌，帶貨功力一流。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲張員瑛戴紅色蝴蝶結髮飾與項鍊增添活潑可愛氣息。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

身為Miu Miu品牌大使，張員瑛日常穿搭總有不少熱門單品，近期新歡是品牌度假風的大容量IVY帆布托特包，包身點綴皮革字母標誌，與包緣和肩背帶相呼應，配上她的少女感造型，洋溢青春活力。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擔任Miu Miu品牌大使的張員瑛背著近期主打款IVY托特包，青春洋溢。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

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關鍵字：

張員瑛, Miu Miu, AMUSE, Hello Kitty

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