2024東京迪士尼樂園10個隱藏玩法！怎麼跟米奇互動拍照、明星們出現地點

文／LOOKin

去東京迪士尼前除了出發前絕對要知道的十件事情外，其實因為園區眾多，一天內玩透所有設施實在是比較困難，建議大家出發前可以先鎖定自己特別想去的設施之外，另外可以參考自己對遊行、煙火等排序，先幫自己列出順序，屆時就能更順利地玩到自己喜歡的設施啦！另外特派員也提供在樂園一定要知道的10個隱藏玩法給大家參考。

2024東京迪士尼樂園10個隱藏玩法



迪士尼明星出現地點、面會點在哪裡？

▲迪士尼明星們。（圖／LOOKin特派員拍攝、迪士尼）

基本上在遊行或是米奇、米妮、唐老鴨、黛西在自己的固定公館、工作室等跟大家見面之外，其實他們也會出現在其他地方。最常出現的地點莫過於入園花園左右兩邊的區域，這邊除了遊行或是迎賓會的時間之外，都會有可能出現不同的迪士尼明星出現。另外除了這個區域外，在面對紅心女王宴會大廳的左邊的大門區域也會有不同的迪士尼明星會出現在這裡，大家如果想要找自己喜愛的明星不如試試看往這兩個區域試看看！

如何跟迪士尼明星互動小技巧公開！

▲跟迪士尼明星互動。（圖／LOOKin特派員拍攝）

在迪士尼樂園裡面相信大家應該知道小朋友都很容易引起他們的注意！當迪士尼明星出現時現場的Cast Member都會引導大家。特派員去的時候遇到的是米奇、米妮、高飛等等跟大家進行在入園大花園處拍手會！如果是互動的話，通常Cast Member會將迪士尼明星帶到定點，讓他指名現場觀眾做互動，拍照、簽名等等，簽名也絕非只能簽在簽名本上，也能簽在帆布包之類的位置喔！先前在網路上也有看到有女孩自己畫了很多黛西的圖片，讓黛西忍不住跟大家炫耀呢！這邊的小提示：如果是像公主的明星通常講英文更能吸引他們，若是像米奇米妮這類多用日文會更能吸引到他們！

「仙履奇緣童話大廳」隱藏拍攝技巧



▲仙履奇緣童話大廳。（圖／LOOKin特派員拍攝）

在仙履奇緣童話大廳通常不會需要排隊很久，裡面冷氣很涼也沒有限制觀賞時間，大家也可以在這看到「灰姑娘」仙度瑞拉在神奇魔法的穿針引線中與王子相遇後，各種相關的藝術作品。這邊也有許多的拍攝點，其中有兩幅畫就是神仙教母隱藏的神秘魔法，另一幅有神仙教母更好發現，另外正是照片中這張，使用「閃光燈」拍攝就可以發現的神奇魔法。

不要錯過！「美女與野獸」後花園拍照點



▲《美女與野獸》設施中的後花園。（圖／LOOKin特派員拍攝）

目前樂園中火熱到不行的《美女與野獸》設施絕對不能錯過，每次來都有可能排上不同的位置，有機會看到各種不同面向的細節外，更推薦大家在離場時不要走太快。在等待下一批觀眾離場時這裡的後花園超級美的，趁著空擋無人拍照絕對能抓到自己步入城堡的美貌！

萬聖節到聖誕節期間的「幽靈公館」超精彩



▲幽靈公館。（圖／迪士尼）

幽靈公館本身就是很紅的設施，不過遇到萬聖節到聖誕期間這時候的幽靈公館從Cast Member都會有不同的裝扮，也會改以「聖誕夜驚魂」作為主題做調整，所以如果是這時段來迪士尼絕對不要錯過！不過在主題調整時前後都會有保養時間，想去玩的大家要記得注意設施營運時間！

「杯麵歡樂之旅」隱藏舞蹈＋期間限定舞蹈



▲杯麵歡樂之旅。（圖／迪士尼）

如果有玩過杯麵歡樂之旅應該會發現不管是Cast Member或旅客很多人都會跟著遊戲中的歌曲隨之起舞，甚至有許多忠實粉絲不是為了來玩設施，就是來這裡跳舞的！舞蹈很簡單，邊排隊也可以跟著一起跳，感覺超有趣！另外像是萬聖節或是其他期間限定遊行也可能會遇到Cast Member教學限定舞蹈，先前參加萬聖節遊行時，在遊行開始前Cast Member就在教大家怎麼跟米奇一起跳舞，大家一起玩樂的感覺好好玩。

絕對不能不看的「米奇魔法音樂世界」

▲米奇魔法音樂世界。（圖／迪士尼）

米奇魔法音樂世界是經典的音樂劇場，目前全部改為抽選場，不過如果抽選時沒有中選，在開場前30分鐘以前去詢問也可能有自由席入場觀賞！全場雖然是日文發音，但是光是肢體語言搭配現場的畫面其實非常好理解，整個米奇魔法音樂世界會出現眾多迪士尼的明星角色，超級值得！如果想要更近距離看他們入場的話，會是面對舞台的左前方喔！

擁有「期間限定」的印章迪士尼樂園明信片

▲寄張迪士尼樂園明信片給自己吧！（圖／LOOKin特派員拍攝、迪士尼）

目前不管是在哪一個園區，只要在迪士尼發現這個郵筒就可以寄送明信片給自己，可以自行準備100日幣（約台幣21元）的郵票，或是部分迪士尼樂園內商店會有販售。重點是因為只要在迪士尼寄送的明信片會蓋上「每個時期限定的印章」！先前特派員寄送給自己的明信片正是玩具總動員的紀念章，所以大家要記得留一半的位置讓工作人員蓋上印章喔！

東京迪士尼樂園限定「香水小店」！



▲限定香水小店。（圖／迪士尼）

在迪士尼樂園裡面有許多的商店，每間商店都有販售各種商品，所以離開這間店或許在下一間店找不到，尤其這間「香水小店」。他位在園區內於紐奧良的法國區（探索樂園），裡面有許多香氛類的產品，也有僅在東京迪士尼樂園販售的獨家香水！如果想要找特別的香氛類產品，千萬不要錯過這家香水小店！

2024「最後限定遊樂設施」公告！

▲太空山已進行整修，巴斯光年星際歷險將在10月結束營運。（圖／迪士尼）

許多人喜愛的「太空山」開始進行整修到2027年！另外「巴斯光年星際歷險」設施也即將於今年的10月結束營運，並預計後續改以《無敵破壞王》為主題的全新設施在2026年運行，如果喜愛玩具總動員的朋友，絕對要把握呀！

延伸閱讀

2024台中手搖飲推薦！一沐日粉粿、荔枝烏龍、大茗本位製茶堂菜單TOP17必喝，粉粿桂花檸檬會上癮

2024「旅行必聽歌單」推薦：輕快旋律搭配出遊好心情Chill一波，一路嗨唱到目的地！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。