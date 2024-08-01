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HOLA夏季特賣會開跑　萬件商品出清1折起

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▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起，還有寵物商品讓大家挖寶。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著開學季的來臨，HOLA和樂家居趁勢舉行年度夏季特賣會，共有破萬件商品最低1折起，精選出清品三件以上再9折，本次活動涵蓋寢具與居家類商品之外，寵物用品以及迪士尼系列也入列，讓你實用與療癒一起上手，同集團特力屋近期也針對父親節祭出優惠，特定代理品牌消費滿2,000元現折200元。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

▲迪士尼系列兒童造型浴袍-樂佩公主，原價1,290元，特價645元。

即將換季，HOLA即日起至8／28期間，針對旗下家居用品推出出清特賣，萬件優惠一定有你想要的，而隨著寵物飼養家庭的增加，HOLA也將約150項寵物商品納入特賣清單，包括澳洲品牌EZYDOG的狗體工學胸背帶，特價只需89元起，貓咪專用的各式抓板也大幅折扣，價格29元起。其他如Furlegs、Bite Me、pidan等品牌的寵物玩具，以及PETWANT的自動餵食器等也都推出優惠，毛爸毛媽們快趁機入手。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

針對開學季或剛入社會的新鮮人，HOLA主打高品質入手價寢具，旗下羽絨被系列，如90/10長效防蟎羽絨冬被特價8折，最低3,984元帶回家；托斯卡純棉素色寢具系列整套價格2,767元起，不但百搭還可趁冬季到來前用好價入手。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

▲90/10長效防蟎羽絨冬被，特價3,984元起。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

▲托斯卡純棉素色寢具系列，整套價格2,767元起。

而本次特賣會，特別推出迪士尼系列商品的絕版出清，包括多款經典角色的周邊產品，史迪奇手提摺疊收納箱、樂佩公主浴袍、庫伊拉絨布面紙盒等，兼具實用性與收藏價值。活動期間每周四上午10點，HOLA還設有「超值幸運拉霸機」，消費者有機會抽中Marshall Middleton藍牙喇叭、NEOFLAM不銹鋼鍋具組、La-Z-Boy 布質搖椅式休閒椅等獎品。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

▲迪士尼系列史迪奇手提摺疊收納箱，原價799元，特價399元。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

迪士尼系列反派絨布面紙盒–庫伊拉，原價399元，特價199元。

特力屋近期也針對父親節來臨，推出居家收納與相關工具優惠，即日起至8／7期間，購買特力屋自有品牌及BRAVAT、MOTORHEAD、ULTRA STEEL等獨家代理品牌，消費滿2,000元現折200元；即起至9／10，購買特力屋層架收納或家具全系列商品，現場消費滿5,000元可享免運優惠。

▲HOLA夏季特賣會開跑，萬件商品1折起。（圖／業者提供）

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關鍵字：

家居, 特賣, 寢具, 迪士尼, 寵物

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