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王齊麟、李洋登VOGUE脫下球衣換西裝造型帥翻！曝18歲深刻印象

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記者鮑璿安／台北報導

台灣羽球黃金男雙王齊麟、李洋在東京奧運奪得金牌讓全台沸騰，兩人的巴黎奧運之戰也成功挺進4強，而他們成為VOGUE雜誌最新八月號封面人物，「麟洋配」難得脫下球衣，穿上修身剪裁的西裝外套、運動夾克單品，登封表現完全不輸給男模特兒，時髦指數破表。

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲王齊麟（右）、李洋成為VOGUE雜誌最新八月號封面人物 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲王齊麟身著BALENCIAGA 淺灰連帽設計外套、 10XL運動鞋；李洋身著 GUCCI 深藍色運動夾克 。（圖／VOGUE雜誌提供）

王齊麟、李洋手拿著最熟悉的球拍進行封面拍攝，兩人演繹DIOR灰色西裝外套搭配短褲，並以TIFFANY & CO.戒指和項鍊疊搭呈現，流露清新自然的感覺，兩人相互對看，完全是最默契的組合。王齊麟也換上BALENCIAGA淺灰連帽設計外套，呼應李洋的GUCCI深藍色運動夾克，在鏡頭前展現率性運動氛圍。

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人 。（圖／VOGUE雜誌提供）

李洋和王齊麟是國中同學，但當時並不熟識，真正讓李洋對王齊麟留下深刻印象的是在他們18歲那年，他回憶起那次經歷：「以前我很討厭重量訓練，討厭羽球以外的任何運動，什麼都不喜歡的我就只喜歡打羽球而已......記得那次是我們兩個要握手，一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。心想難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩。

▲▼王齊麟、李洋 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲王齊麟提到，自己明白身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴 。（圖／VOGUE雜誌提供）

在訪問中王齊麟也提到，自己明白身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴，將他從失控的邊緣拉回來，在關鍵時刻給予他提醒和刺激。他說自己的目標是參加2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運，「只要身體狀況允許，我還想再拼一次奧運」！因為堅持才看得到希望。

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王齊麟, 李洋, 羽球, 台灣, 男雙, VOGUE, 封面

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