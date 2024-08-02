貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆

▲貝克漢亮出愛妻維多利亞貝克漢度假美照，巨鑽戒與上千萬元的PP鑽錶很搶眼。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與「貝嫂」維多利亞貝克漢（David Beckham）今年夏天帶著兒女四處旅行，夫婦倆在個人IG都貼出乘船出海與享用美食等美照，身為時尚指標人物的貝嫂度假行頭很驚人，不僅有基本配備愛馬仕（Hermès）包相伴，還戴著10克拉以上的「鴿子蛋」巨鑽戒與上千萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）鑽錶出巡。

▲PP Nautilus Ref. 7118/1450雪花鑲嵌鑽石珠寶錶，約13,470,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

維多利亞貝克漢對於PP高級運動錶代表作Nautilus系列情有獨鍾，幾乎以「包色」手法橫掃此系列，繼紫色漆面的Ref. 7010/1R-013石英錶、7118/1200R 18K玫瑰金自動上鍊鑽錶、錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石7118/1300R腕錶後，今夏她亮出極致奢華版的全鑽版Ref. 7118/1450珠寶錶，從錶殼、錶圈到錶鍊均以雪花鑲嵌工藝鋪鑲美鑽，面盤也密鑲一排排鑽石構成浮雕波紋圖案，共鑲有2,364顆總重約11.63克拉的圓形明亮式切割鑽石，耀眼奪目，價格約13,470,000元。

▲貝克漢與老婆維多利亞在法國度假，維多利亞攬著老公亮出巨鑽戒並在餐桌上放著愛馬仕凱莉包。

華麗行頭不僅於此，維多利亞貝克漢另一手還疊戴多條鑽石手環，小指上則戴著祖母綠形切割的巨鑽，搖著花卉扇格外醒目，而她與老公貝克漢在法國鄉間享用美食時，左手無名指則戴著橢圓形切割鑽戒，讓人見識她豐富的鑽戒收藏。