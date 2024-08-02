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亮珠寶／七夕情人節鍊住她的心　寶格麗粉紅限定款甜蜜蜜

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▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴寶格麗Divas' Dream系列玫瑰金粉紅剛玉與鑽石項鍊七夕限定款（上），以及同系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

浪漫的七夕情人節將於8月10日登場，貼心的禮物不可少，依另一半的時尚風格選擇可日常配搭的項鍊作為情人節獻禮，讓她能時時刻刻將這份真摯情感戴在身邊，《ET Fashion》精選甜美粉紅、俐落個性、優雅品味3大主題項鍊，助你擄獲她的心。

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌方形切割粉色剛玉和明亮式切割鑽石。（圖／CHAUMET提供）

甜美粉紅

寶格麗（BVLGRI）每逢七夕情人節總有驚喜設計吸引目光，今年推出以純白珍珠母貝打造的Divas’ Dream系列七夕情人節限定款項鍊，扇型墜下緣鑲嵌粉紅剛玉，劃出一道甜美的粉紅弧線。

CHAUMET象徵兩人受緣分牽引在交叉點上合而為一的「X」符號Liens系列，也推出浪漫新色，Jeux de Liens新款項鍊鑲有粉紅剛玉和鑽石的兩個圓圈相互交織，甜蜜情感不言可喻。

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity枕形項鍊，110,000元。（圖／卡地亞提供）

俐落個性

無須寶石裝飾，俐落個性的幾何線條也能構出充滿力與美的珠寶，卡地亞（Cartier）以18K金、白金與玫瑰金三環交織而成的Trinity三環珠寶，正是經典之作，今年歡慶問世100周年，特別推出枕形版本鍊墜，中性設計男、女皆宜，可一起作為情人對鍊。

而Tiffany & Co. 靈感源自1883年一款掛鎖胸針的Lock系列，於七夕前夕推出小型款項鍊，美鑽半鋪鑲其上，為簡潔鍊墜增添華麗感。

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，單款139,000元。（圖／Tiffany提供）

優雅品味

Forget-Me-Not勿忘我系列是海瑞溫斯頓（Harry Winston）歌頌愛情的代表作，勿忘我小花化為精巧鍊墜，鑲嵌6顆水滴形切工藍寶石代表花瓣，花蕊處則點綴鑽石，是優雅品味之選。而更入門的氣質選擇還有日本品牌TASAKI kugel系列，設計靈感源自蘋果與果葉，於櫻花金鑲嵌美鑽再點綴猶如小蘋果的珍珠，饒富童趣；若想直白示愛，送上一顆代表永恆的鑽石心吧！Hearts On Fire打造心型的SIGNATURE Heart鑽石項鍊，大方放閃。

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石鑽石墜鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊，80,500元。（圖／TASAKI提供）

▲▼七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire SIGNATURE Heart白K金鑽石項鍊，78,000元。（圖／Hearts On Fire提供）

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