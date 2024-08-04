日系推理小說代名詞「東野圭吾」　3部書迷們絕不能錯過的改編電影

文／女子學

作為日系推理小說代名詞的東野圭吾，出生於1958年的他，執筆多年奪得江戶川亂步獎、直木賞、本格推理大獎等諸多日本文學獎項，其作品更是多有改編為劇集、電影。畢業於大阪府立大學工學部電氣工學科的東野圭吾，憑藉著理工科背景，故事內縝密的邏輯、前衛卻又嚴謹的犯案手法，總能讓書迷在次次腦力激盪中，沉浸於他所撰寫的世界之中。

提到東野圭吾的作品，以「加賀恭一郎系列」、「伽利略系列」最為出名，同一作品甚至另有韓國版、中國版、法國版的改編，可見東野圭吾本人在國際的聲量；這篇文章將從近年改編為日本電影版的作品切入，一同來認識一代推理小說大師吧！

1.《破案天才伽利略：沉默的遊行》

《沉默的遊行》為伽利略系列的第九部作品，且可在Netflix進行收視。在伽利略系列中，福山雅治飾演天才物理學家「湯川學」，常以科學手法破解令警視廳頭痛不已的案件，如同開頭提到的，東野圭吾的工科背景，使其創作的故事能夠在虛實之間取得適當的平衡；在此系列中，又以《嫌疑犯 X 的獻身》、《偵探伽利略》（改編為日劇《破案天才伽利略》）最廣為人知。

▲《沉默的遊行》為伽利略系列的第九部作品。（圖／電影劇照）

《沉默的遊行》講述在居酒屋打工的少女佐織失蹤後遭到殺害，作為首要嫌疑人的蓮沼寬一卻總能逃過司法制裁，甚至更在日後表現囂張跋扈的態度。一日，物理學教授湯川學受到村民邀請，與眾人一同欣賞遊行；在遊行發生的當下，村民們亦正計畫著為佐織復仇的計畫，卻不料並非所有事情都按照計畫進行。

2.《假面飯店》

《假面飯店》改編自東野圭吾同名小說，由木村拓哉、長澤雅美、前田敦子、松隆子等日本影星攜手合作；劇情講述連續殺人犯預告在高級飯店犯下兇案，於是警視廳的失意王牌新田浩介（木村拓哉飾）被安排臥底在飯店櫃檯，與飯店接待人員山岸尚美（長澤雅美飾）搭檔，一同提供服務的同時，找到有關殺人犯的蛛絲馬跡。

▲《假面飯店》改編自東野圭吾同名小說。（圖／電影劇照）

電影中最為有趣的，莫過於性格完全對立的兩位主角，在各自不足的地方相互彌補，再加上電影中看似不相干的故事，其實都與案件的真相息息相關，不到最後一刻都無法明白兇嫌的真意。電影保留了小說複雜的人物關係與緊張節奏，但是礙於片長導致部分內容有所濃縮，其續作《假面飯店2：假面之夜》更是不容錯過的觀影選擇。

3.《解憂雜貨店》

作為東野圭吾廣為人知的作品之一，《解憂雜貨店》不僅改編成日本電影版，更有由王俊凱、迪麗熱巴、成龍主演中國版。在日本版中，由山田涼介擔綱主演，劇情講述三位迷茫的少年夜半行竊，為躲避警察而跑入廢棄的雜貨店內，而這間雜貨店，正是三十年前專門為人解除疑惑的浪矢雜貨店。

▲《解憂雜貨店》是東野圭吾廣為人知的作品之一。（圖／電影劇照）

一封來自三十年前的信件投入店內，三位少年起初誤以為是惡作劇，煞有其事地回覆後發現他們的回應竟呼應今日的現況，於是開始重視每封含有個人煩惱的明信片。《解憂雜貨店》屬於東野圭吾少有主打溫馨情節的作品，從穿越今昔的一問一答，在命運的迴圈中予觀眾得到關於生的力量，更是為早已找我人生地圖的我們，獲得一份前行的力量。

延伸閱讀

問題的答案，早在開口問人前就已決定好了！從《解憂雜貨店》重新定義人生中 4 個永恆不變的真理

既然失眠，那就別睡了吧！閱讀 4 本好書替你解決人生難題

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。