fb ig video ETtoday search mobile

日系推理小說代名詞「東野圭吾」　3部書迷們絕不能錯過的改編電影

>

文／女子學

作為日系推理小說代名詞的東野圭吾，出生於1958年的他，執筆多年奪得江戶川亂步獎、直木賞、本格推理大獎等諸多日本文學獎項，其作品更是多有改編為劇集、電影。畢業於大阪府立大學工學部電氣工學科的東野圭吾，憑藉著理工科背景，故事內縝密的邏輯、前衛卻又嚴謹的犯案手法，總能讓書迷在次次腦力激盪中，沉浸於他所撰寫的世界之中。

提到東野圭吾的作品，以「加賀恭一郎系列」、「伽利略系列」最為出名，同一作品甚至另有韓國版、中國版、法國版的改編，可見東野圭吾本人在國際的聲量；這篇文章將從近年改編為日本電影版的作品切入，一同來認識一代推理小說大師吧！

1.《破案天才伽利略：沉默的遊行》

《沉默的遊行》為伽利略系列的第九部作品，且可在Netflix進行收視。在伽利略系列中，福山雅治飾演天才物理學家「湯川學」，常以科學手法破解令警視廳頭痛不已的案件，如同開頭提到的，東野圭吾的工科背景，使其創作的故事能夠在虛實之間取得適當的平衡；在此系列中，又以《嫌疑犯 X 的獻身》、《偵探伽利略》（改編為日劇《破案天才伽利略》）最廣為人知。

▲《沉默的遊行》為伽利略系列的第九部作品。（圖／電影劇照）

《沉默的遊行》講述在居酒屋打工的少女佐織失蹤後遭到殺害，作為首要嫌疑人的蓮沼寬一卻總能逃過司法制裁，甚至更在日後表現囂張跋扈的態度。一日，物理學教授湯川學受到村民邀請，與眾人一同欣賞遊行；在遊行發生的當下，村民們亦正計畫著為佐織復仇的計畫，卻不料並非所有事情都按照計畫進行。

2.《假面飯店》

《假面飯店》改編自東野圭吾同名小說，由木村拓哉、長澤雅美、前田敦子、松隆子等日本影星攜手合作；劇情講述連續殺人犯預告在高級飯店犯下兇案，於是警視廳的失意王牌新田浩介（木村拓哉飾）被安排臥底在飯店櫃檯，與飯店接待人員山岸尚美（長澤雅美飾）搭檔，一同提供服務的同時，找到有關殺人犯的蛛絲馬跡。

▲《假面飯店》改編自東野圭吾同名小說。（圖／電影劇照）

電影中最為有趣的，莫過於性格完全對立的兩位主角，在各自不足的地方相互彌補，再加上電影中看似不相干的故事，其實都與案件的真相息息相關，不到最後一刻都無法明白兇嫌的真意。電影保留了小說複雜的人物關係與緊張節奏，但是礙於片長導致部分內容有所濃縮，其續作《假面飯店2：假面之夜》更是不容錯過的觀影選擇。

3.《解憂雜貨店》

作為東野圭吾廣為人知的作品之一，《解憂雜貨店》不僅改編成日本電影版，更有由王俊凱、迪麗熱巴、成龍主演中國版。在日本版中，由山田涼介擔綱主演，劇情講述三位迷茫的少年夜半行竊，為躲避警察而跑入廢棄的雜貨店內，而這間雜貨店，正是三十年前專門為人解除疑惑的浪矢雜貨店。

▲《解憂雜貨店》是東野圭吾廣為人知的作品之一。（圖／電影劇照）

一封來自三十年前的信件投入店內，三位少年起初誤以為是惡作劇，煞有其事地回覆後發現他們的回應竟呼應今日的現況，於是開始重視每封含有個人煩惱的明信片。《解憂雜貨店》屬於東野圭吾少有主打溫馨情節的作品，從穿越今昔的一問一答，在命運的迴圈中予觀眾得到關於生的力量，更是為早已找我人生地圖的我們，獲得一份前行的力量。

延伸閱讀

問題的答案，早在開口問人前就已決定好了！從《解憂雜貨店》重新定義人生中 4 個永恆不變的真理

既然失眠，那就別睡了吧！閱讀 4 本好書替你解決人生難題

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

女子學, 電影, 東野圭吾, 日本, 小說, 破案天才伽利略, 解憂雜貨店

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

超夯心測！哪個畫面最溫馨？秒測你對伴侶的依賴性有多強

超夯心測！哪個畫面最溫馨？秒測你對伴侶的依賴性有多強

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌 難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝5個「長痘壞習慣」　面膜敷錯也NG 你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性 想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻 貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆 第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面