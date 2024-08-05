星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有

▲星巴克慶祝台灣摘金，推限定日買一送一。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

為歡慶王齊麟、李洋男子雙打羽球巴黎奧運連勝二度摘金，星巴克在今中午也宣布臨時加碼，8／6限定一天推出買一送一優惠，為麟洋金牌喝采，也為昨晚在台灣一同加油的國人們再打氣，免碰運氣抽籤直接就能賺到小確幸，不過本次的加碼優惠並未包含星冰樂系列飲料，適逢此期間星巴克也同步舉辦數位活動發券，想飲星巴克的民眾還是要用抽的啦。

星巴克8／6限定一天推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」，當天上午11點至晚上8點期間，民眾全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克不適用好友分享門市：

台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、京站、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。